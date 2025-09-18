יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:28
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

מתחזקת: נואה לוק חתם בעירוני קריית אתא

הגארד בן ה-26 ששיחק בעונה שעברה בבאמברג מצטרף אל הצפוניים, לאחר שרשם 13.4 נק' בממוצע. מאמנו הקודם: "הראה שהוא יכול להיות סקורר ברמה גבוהה"

|
נואה לוק בבאמברג (IMAGO)
נואה לוק בבאמברג (IMAGO)

לאחר שהבטיחה את מקומה בפליי אין במסגרת גביע ווינר, עירוני קריית אתא הודיעה היום (חמישי) על החתמתו של נואה לוק (1.91 מ׳, בן 26). מצטרף לאחר עונה בליגת העל הגרמנית במדי ברוזה באמברג, בה רשם 13.4 נקודות, 2.6 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים בממוצע למשחק. לוק הוא הזר החמישי של קרית אתא והגיע במקום זיק מאיו, שעזב בתחילת החודש מבלי להודיע לראשי הקבוצה.

לוק שיחק בין השנים 2018-2021 במכללת פלורידה, שם קלע בממוצע מעל 9 נקודות למשחק לאורך שלוש עונות. מאמן הקבוצה, מייק וייט, אמר עליו: “נואה הוא ילד קשוח, תחרותי, קלעי נהדר, מקבל החלטות טובות ואחראי”. בעונת 2021/2022 שיחק במכללת לואיוויל קרדינלס ורשם 9.6 נקודות בממוצע למשחק. בעונת 2022/2023 הצטרף למכללת פרובידנס שם תרם 11 נקודות בממוצע למשחק.

בעונת 2023/2024, הגארד הגיע לראשונה לאירופה ושיחק בסדאק מהליגה ההונגרית הראשונה, ורשם 23.4 נקודות, 3.8 ריבאונדים ו-3.1 אסיסטים בממוצע. בעונת 2024/2025 עשה את קפיצת המדרגה לבאמברג מליגת העל בגרמניה, ורשם 13.4 נקודות בממוצע. מאמן הקבוצה, אנטון גאבל, ציין: “נואה הראה כבר בעונה הראשונה שלו באירופה שהוא יכול להיות סקורר ברמה גבוהה”.

נואה לוק שומר על בן שרף (IMAGO)נואה לוק שומר על בן שרף (IMAGO)
