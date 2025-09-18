יום חמישי, 18.09.2025 שעה 14:15
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

ברתומאו הפעיל קמפיין השמצות נגד לאפורטה

דו"ח משטרתי חושף: נשיא בארסה לשעבר ניסה לשבש חקירה, הסתיר דו"חות מעקב אחרי עיתונאים ו-2.3 מיליון אירו שולמו להשמצת יריבים - במימון המועדון

|
ז'וזפ מריה ברתומאו וז'ואן לאפורטה (רויטרס)
ז'וזפ מריה ברתומאו וז'ואן לאפורטה (רויטרס)

פרשת "בארסה גייט" מקבלת תפנית דרמטית: לפי דו"ח חקירה רשמי של המשטרה הקטלונית, נשיא ברצלונה לשעבר, ז'וזפ מריה ברתומאו, היה מעורב ישירות בקמפיין שיטתי של השמצות והכפשות נגד יריבים פוליטיים, עיתונאים, אנשי מועדון ואפילו הנשיא הנוכחי, ז'ואן לאפורטה. הדו"ח קובע כי ברתומאו הסתיר מידע רגיש מהחוקרים, ניסה לשבש את ההליך המשפטי ואף עשה שימוש בכספי המועדון לצרכים אישיים.

לפי ממצאי המשטרה הקטלונית, שמצויים כעת בידי בית המשפט, ברתומאו הזמין באופן אישי עבודות מחברת “Nicestream” - חברת האם של “I3 Ventures” - שעסקו ביצירת מאות פרופילים מזויפים ברשתות החברתיות, במטרה לפגוע תדמיתית במתחרים ולבנות תדמית חיובית להנהלה שלו. בין השאר, ההכפשות כוונו ישירות כלפי לאפורטה, עמו יש לו יריבות ארוכת שנים.

לפי הדו"ח, המוח מאחורי הפרשה הוא ז'אומה מספרר, יועצו הקרוב של ברתומאו, שנחשב ל"אדריכל של המבצע". המשטרה מצאה אצל השניים אלפי הודעות ווטסאפ ומיילים שנשלחו דרך הטלפונים והמחשבים האישיים שלהם, אשר נתפסו במסגרת צווי חיפוש כחלק מהחקירה.

זז'וספ מריה ברתומאו (רויטרס)

המשטרה גילתה כי ברצלונה שילמה לחברת “Nicestream" סכום כולל של 2.3 מיליון אירו, על פני שלוש שנים - כאשר התשלומים פוצלו באופן מלאכותי לחוזים קטנים כדי לעקוף את מנגנוני הפיקוח הפנימיים של המועדון. למרות שהחשבוניות שולמו מקופת המועדון, לפי הדו"ח המשטרתי, הפעולות בוצעו למען אינטרסים אישיים של ברתומאו.

הדו"ח שנחשף לראשונה בעיתון ‘אל פאיס’, קובע כי ברתומאו הסתיר במכוון מהחוקרים חלק ניכר מהדו"חות הרגישים ביותר שהפיקה “Nicestream” - כולל כאלה שנגעו במעקב אחר עיתונאים, ביקורת כלפי שוטרים, וגם פיקוח לא רשמי על חברת הביקורת החיצונית PriceWaterhouseCoopers” (PwC)”, שביצעה בדיקה פנימית לבקשת המועדון כאשר הפרשה נחשפה בשנת 2020.

במסמכים שנתפסו נמצאו 138 דו"חות, אך רק כ-20 מהם תואמים לאלו שנמסרו רשמית לחברת “PwC”, דבר שמחזק את החשד להסתרת מידע במכוון, תוך ניסיון להטות את תוצאות החקירה. כל זה נחשף רגע לפני שברתומאו יגיע במהלך היום להגיד בפרשת נגריירה - בה נבדקים תשלומים חשודים לשופט לשעבר. גם סנדרו רוסל, עוד נשיא בארסה לשעבר, יעיד בפרשה.

ברתומאו ורוסל (רויטרס)ברתומאו ורוסל (רויטרס)

כידוע, רוסל, ברתומאו ולאפורטה עומדים במרכז המאבקים הפוליטיים בברצלונה במשך יותר משני העשורים האחרונים. ב-2003 הנשיא הנוכחי נבחר לתפקיד לראשונה כשרוסל היה סגנו וברתומאו חבר הנהלה, ולאפורטה אז הוביל את בארסה ממשבר כלכלי וספורטיבי להצלחה מסחררת, שהגיעה לשיאה בקבוצה של פפ גווארדיולה.

אוריין גורן ובארסה מתכוננים לניוקאסל

לאפורטה היה הנשיא עד 2010, אז רוסל – שהתפטר ביחד עם ברתומאו ב-2005 כחלק ממאבקי הכוחות – נבחר לנשיא. המאבקים הפוליטיים גרמו לכך שרוסל וברתומאו ניסו למחוק כל מה שלאפורטה עשה, אבל בפועל דירדרו את בארסה לתהומות שהיא לא יצאה מהם עד היום, לפחות כלכלית. בהמשך רוסל נאלץ להתפטר בגלל התפוצצות פרשת ההעברה של ניימאר מסנטוס, ברתומאו תפס את מקומו כנשיא וניצל את ההצלחה הספורטיבית כדי להיבחר רשמית. לבסוף, הניהול הכושל שלו, שחלק ממנו זו פרשת "בארסה גייט", הכניסה את המועדון למשבר כה עמוק שגם הוא נאלץ לעזוב, ולאפורטה נבחר מחדש לנשיא ב-2021. בקיץ הקרוב יתקיימו שוב בחירות.

