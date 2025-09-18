יום חמישי, 18.09.2025 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

הכנה מלאה לקראת המחזור ה-3 בליגה א' צפון

הפועל א.א. פאחם נגד טמרה, טירה מול אחי נצרת: סאיג וברשאן מקווים להוציא נק' מול המוליכות. וגם: מגדל העמק שטרם כבשה מול העולה החדשה נווה שאנן

|
באנר ליגה א' הרשמי (יונתן גינזבורג)
באנר ליגה א' הרשמי (יונתן גינזבורג)

רגע לפני כניסת חג ראש השנה, הבא עלינו לטובה, יתקיים לו המחזור השלישי בליגה א' צפון. כבר הערב (חמישי) יחל המחזור, יחד עם שלושה משחקים, כאשר הפועל אום אל פאחם תתמודד בביתה מול צעירי טמרה, מ.ס טירה תארח בביתה את מכבי אחי נצרת והפועל טירת הכרמל תפגוש בחדרה (מתחם אימונים) את עירוני נשר.

ביתר המשחקים, שיתקיימו מחר (שישי), מגדל העמק, שטרם כבשה העונה, תפגוש בביתה את נווה שאנן, העולה החדשה. מוסמוס תארח באצטדיון השלום באום אל פאחם את כרמיאל, באקה אל גרביה תפגוש את נוג'ידאת, בעוד עראבה תארח ב'דוחא' סכנין את צעירי אום אל פאחם. בראשון (21/09) יינעל המחזור כאשר הפועל בית שאן תפגוש את מכבי אתא ביאליק.

הפועל מגדל העמק – מכבי נווה שאנן

המשחק ייערך מחר (שישי) במגדל העמק, בשעה 14:10. שחקניו של משה ויצמן יחפשו שער ראשון לעונת 2025/26, הרי שבשני המשחקים האחרונים הקבוצה השיגה שתי תוצאות תיקו בדמות 0:0. לעומת זאת, נווה שאנן, העולה החדשה, דווקא פתחה את העונה ברגל ימין עם ניצחון ותיקו. לבינתיים, יש פער בין מגדל העמק האימתנית של העונה החולפת, לבין זו של העונה. נווה שאנן פייבוריטית כאן.

שחקני הפועל מגדל העמק (חגשחקני הפועל מגדל העמק (חג'אג' רחאל)

הפועל אום אל פאחם – מ.כ. צעירי טמרה

המשחק ייערך הערב (חמישי) באצטדיון השלום באום אל פאחם, בשעה 19:30. משחק קצוות בין המוליכה, טמרה, שאגב גם עולה חדשה מליגה ב', לבין היורדת הטרייה מהלאומית, זו שפתחה עונה במינוס 12 נקודות ועדיין במקום האחרון. אום אל פאחם לא מציגה כדורגל משכנע עד כה, בעוד טמרה מפתיעה אפילו את עצמה. האנרגיות התהפכו דווקא הפעם או שיישאר סטטוס קוו?

שחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חגשחקני הפועל אום אל פאחם חוגגים (חג'אג' רחאל)

מ.ס טירה – מכבי אחי נצרת

המשחק ייערך הערב (חמישי) בטירה, בשעה 19:30. אחת משלוש הקבוצות שפתחו רע את העונה מול אחת משתי הקבוצה שפתחו בסערה את העונה ועל פי מקורבים – יחפשו לחזור לליגה הלאומית העונה, לאחר שנתיים של היעדרות. הפסד נוסף של גן ברשאן יעמיד את עבד תיתי ואנשיו בצומת דרכים. במועדון לא זוכרים פתיחה רעה כזו שנים. אחי נצרת טרם ספגה העונה ולו שער אחד.

שחקני מ.ס טירה (חגשחקני מ.ס טירה (חג'אג' רחאל)

יתר משחקי המחזור

הפועל טירת הכרמל – עירוני נשר (18/09, מתחם אימונים סינתטי חדרה, 21:00)

הפועל בני מוסמוס – הפועל עירוני כרמיאל (19/09, אצטדיון השלום אום אל פאחם, 14:30)

הפועל ע. באקה אל גרבייה – מכבי נוג'ידאת אחמד (19/09, סינתטי באקה אל גרבייה, 14:30)

הפועל עירוני עראבה – צעירי אום אל פאחם (19/09, אצטדיון 'דוחא' סכנין, 16:30)

הפועל בית שאן – מכבי אתא ביאליק (21/09, בית שאן, 19:00)

שחקני הפועל כרמיאל (חגשחקני הפועל כרמיאל (חג'אג' רחאל)
