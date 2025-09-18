נערכים לקראת המחזור השלישי בליגה א' דרום

רגע לפני כניסתו של חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, יתקיים לו המחזור השלישי בליגה א' דרום. כבר הערב (חמישי) יחל המחזור, כשבית"ר יבנה תארח בביתה את הפועל אזור. מחר (שישי) יתקיימו יתר המשחקים, כשבמוקד מכבי קריית גת נגד שמשון פזטל תל אביב, מ.ס. דימונה נגד מכבי יבנה ובית"ר נורדיה ירושלים שתארח בעמק הארזים את מ.כ. כפר סבא.

ביתר המשחקים, הפועל הרצליה תנסה להשיג מעצמה קצת יותר מכפי שנראתה מול רמת השרון והפעם – מול מ.כ. צעירי טירה. הפועל מרמורק תחפש נקודות ראשונות מול מ.כ. ירמיהו חולון, מכבי קריית מלאכי תפגוש את מ.כ. ירושלים ומתן שורץ, המככב בראש טבלת הכיבושים ומכבי עירוני אשדוד תתמודד מול היורדת הטרייה, הפועל ניר רמת השרון שתנסה לצאת ממינוס נקודות.

| מכבי קריית גת – שמשון פזטל תל אביב

המשחק ייערך מחר (שישי) בכרמי גת בקריית גת, בשעה 14:15. משחק "קצוות" בין הקבוצה הפורייה, עד כה, בליגה, לבין זו שצירפה אליה את מישל חורי, בתקווה שהוא יהיה המושיע שלה בכל הקשור לכיבוש שערים, הרי שלאחר צמד מחזורים, קבוצתו של חי אבייב ללא שער זכות ומתחת לקו האדום. אם לא די בזאת, לעת עתה, שמשון טרם השיגה נקודות.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| מ.ס. דימונה – מכבי יבנה

המשחק ייערך מחר (שישי) בדימונה, בשעה 13:30. שרון אביטן, מאמן דימונה, יפגוש את האקסית, אותה לקח בעונה שעברה לגמר המחוז הדרומי, שם הפסידו 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים. דימונה התאוששה בשבוע שעבר, כשניצחה 0:3 את שמשון תל אביב, בעוד יבנה עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה, ברקע הלחץ מצד קהל האוהדים שרוצים כדורגל אטרקטיבי יותר.

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

| בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא

המשחק ייערך מחר (שישי) בעמק הארזים (2) בירושלים, בשעה 14:20. קרב בין שתי קבוצות אוהדים. שתיהן פתחו עונה בצורה טובה למדי, כשלשתיהן, ערב המחזור, ארבע נקודות. נורדיה ירושלים, יש היגידו, הפתעה של ממש. כפר סבא קיבלה לידיה אתמול את לני טייב (שחקן הגנה) ורוסן קוזניצוב, שצפוי להיות חלוץ מרכזי בקבוצה של עידן דוד.

| יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – הפועל אזור (18/09, אצטדיון טוטו יבנה, 19:00)

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון (19/09, וייסגל מכבי רחובות, 12:45)

הפועל הרצליה – מ.כ. צעירי טירה (19/09, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים (19/09, 'נינו' קריית מלאכי, 14:00)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל ניר רמת השרון (19/09, הסינתטיקו באשדוד, 14:00)