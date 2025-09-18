יום חמישי, 18.09.2025 שעה 13:00
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

נערכים לקראת המחזור השלישי בליגה א' דרום

המחזור ה-3 בליגה א' דרום: רומן זולו מול חי אבייב בקרב ישיר, שרון אביטן יפגוש את האקסית. וגם: קרב קבוצות האוהדים בין בית"ר נורדיה למ.כ כפ"ס

|
רומן זולו (חג'אג' רחאל)
רומן זולו (חג'אג' רחאל)

רגע לפני כניסתו של חג ראש השנה הבא עלינו לטובה, יתקיים לו המחזור השלישי בליגה א' דרום. כבר הערב (חמישי) יחל המחזור, כשבית"ר יבנה תארח בביתה את הפועל אזור. מחר (שישי) יתקיימו יתר המשחקים, כשבמוקד מכבי קריית גת נגד שמשון פזטל תל אביב, מ.ס. דימונה נגד מכבי יבנה ובית"ר נורדיה ירושלים שתארח בעמק הארזים את מ.כ. כפר סבא.

ביתר המשחקים, הפועל הרצליה תנסה להשיג מעצמה קצת יותר מכפי שנראתה מול רמת השרון והפעם – מול מ.כ. צעירי טירה. הפועל מרמורק תחפש נקודות ראשונות מול מ.כ. ירמיהו חולון, מכבי קריית מלאכי תפגוש את מ.כ. ירושלים ומתן שורץ, המככב בראש טבלת הכיבושים ומכבי עירוני אשדוד תתמודד מול היורדת הטרייה, הפועל ניר רמת השרון שתנסה לצאת ממינוס נקודות.

| מכבי קריית גת – שמשון פזטל תל אביב

המשחק ייערך מחר (שישי) בכרמי גת בקריית גת, בשעה 14:15. משחק "קצוות" בין הקבוצה הפורייה, עד כה, בליגה, לבין זו שצירפה אליה את מישל חורי, בתקווה שהוא יהיה המושיע שלה בכל הקשור לכיבוש שערים, הרי שלאחר צמד מחזורים, קבוצתו של חי אבייב ללא שער זכות ומתחת לקו האדום. אם לא די בזאת, לעת עתה, שמשון טרם השיגה נקודות.

חי אבייב (יונתן גינזבורג)חי אבייב (יונתן גינזבורג)

| מ.ס. דימונה – מכבי יבנה

המשחק ייערך מחר (שישי) בדימונה, בשעה 13:30. שרון אביטן, מאמן דימונה, יפגוש את האקסית, אותה לקח בעונה שעברה לגמר המחוז הדרומי, שם הפסידו 2:1 לבית"ר נורדיה ירושלים. דימונה התאוששה בשבוע שעבר, כשניצחה 0:3 את שמשון תל אביב, בעוד יבנה עדיין מחפשת את ניצחון הליגה הראשון שלה העונה, ברקע הלחץ מצד קהל האוהדים שרוצים כדורגל אטרקטיבי יותר.

שרון אביטן (יונתן גינזבורג)שרון אביטן (יונתן גינזבורג)

| בית"ר נורדיה ירושלים – מ.כ. כפר סבא

המשחק ייערך מחר (שישי) בעמק הארזים (2) בירושלים, בשעה 14:20. קרב בין שתי קבוצות אוהדים. שתיהן פתחו עונה בצורה טובה למדי, כשלשתיהן, ערב המחזור, ארבע נקודות. נורדיה ירושלים, יש היגידו, הפתעה של ממש. כפר סבא קיבלה לידיה אתמול את לני טייב (שחקן הגנה) ורוסן קוזניצוב, שצפוי להיות חלוץ מרכזי בקבוצה של עידן דוד. 

| יתר משחקי המחזור

בית"ר יבנה – הפועל אזור (18/09, אצטדיון טוטו יבנה, 19:00)

הפועל מרמורק – מ.כ. ירמיהו חולון (19/09, וייסגל מכבי רחובות, 12:45)

הפועל הרצליה – מ.כ. צעירי טירה (19/09, אצטדיון טוטו הרצליה, 13:30)

מכבי קריית מלאכי – מ.כ. ירושלים (19/09, 'נינו' קריית מלאכי, 14:00)

מכבי עירוני אשדוד – הפועל ניר רמת השרון (19/09, הסינתטיקו באשדוד, 14:00)

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */