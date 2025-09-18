מערכת ONE
18/09/2025 22:00
פרמין לופס בורח להארווי בארנס (IMAGO)
ברצלונה הגיעה לחצי גמר ליגת האלופות בעונה שעברה, אבל הודחה לבסוף על ידי אינטר עם דרמה גדולה אחרי הארכה. העונה שוב הקטלונים ינסו לזכות בתואר לראשונה מאז 2015 ובשעה זו הם מתארחים אצל ניוקאסל במחזור הפתיחה.
בארסה הגיעה לסנט ג’יימס פארק אחרי הניצחון 0:6 על ולנסיה במשחק שבו פרמין לופס, ראפיניה ורוברט לבנדובסקי כבשו צמדים. החלוץ הפולני איבד את מקומו בהרכב לפראן טור בפתיחת העונה הזו, אבל נראה חד אחרי שעלה מהספסל.
הקטלונים ניצחו באצטדיון יוהאן קרויף למרות חסרונו של לאמין ימאל, שראה את המשחק מהיציע. מספר 10 סחב פציעה כשהצטרף לנבחרת ספרד, היא הוחמרה ומאז הוא מתקשה להתאמן וגם הפעם האנזי פליק, שזעם על כל הסיפור, צריך להסתדר בלי הכוכב.
ניוקאסל מצידה רשמה את ניצחון הבכורה שלה בפרמייר ליג רק ביום שבת עם 0:1 על וולבס. זה הגיע אחרי תיקו מאופס מול אסטון וילה ולידס, והפסד דרמטי 3:2 לליברפול בתווך. כעת המארחים מקווים לחולל הפתעה מול אחת המועמדות לזכייה בליגת האלופות.
מחצית ראשונה
-
'45+2
- דן ברן הוא המוצהב הראשון למשחק אחרי שהכשיל את ז'ול קונדה
-
'40
- ראפיניה הצליח לסחוט עבירה קרוב לשער המארחת וניגש גם לקחת את הבעיטה, שהלכה הרבה מעל השער
-
'35
- רוברט לבנדובסקי קיבל מסירה מפדרי וניסה לבעוט כדור שנבלם על ידי דן ברן ועלה לגובה, כשנחת אצל ראפיניה. הברזילאי ניסה לבעוט מהאוויר כדור שהלך לצידי הרשת
-
'33
- רונאלד אראוחו נפל על הדשא כשחבריו לקבוצה הוציאו את הכדור החוצה, אך נראה שהבלם יכול להמשיך לשחק
-
'24
- אחרי דקות מנומנמות, ניוקאסל יצאה להתקפה מתפרצת מופלאה כשכדור עומק הגיע לאנתוני אלנגה, שפרץ את קו הנבדל ורץ עד לקו הרחבה, שם מסר כדור רוחב שטוח להארווי בארנס שהצטרף מהצד השני, והאחרון בעט לפינה הקרובה אבל גארסיה היה ערני, קרא את הבעיטה והדף נהדר
-
'10
- מרקוס רשפורד קיבל כדור ארוך מגארסיה והחל לדהור כשהוא השאיר אבק לקירן טריפייר. האנגלי של ברצלונה הצליח להיכנס עד לרחבה, ניסה לבצע דריבל ולבעוט אבל הסתבך בפעולה האחרונה
-
'9
- הארווי בארנס ביצע חילוף מסירות עם סנדרו טונאלי, וקיבל את המסירה האחרונה בתוך הרחבה. משם, הקיצוני השמאלי ניסה לסובב כדור שטוח שנקלט בקלות על ידי ז'ואן גארסיה
-
'7
- אמנם אין עדיין מצבים, אבל ניוקאסל פתחה את המשחק עם לחץ גבוה ודחקה את ברצלונה לאחור, כשהאחרונה לא עברה עדיין את החצי
-
'1
- השופט גלן נייברג הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח לחזור לספרד עם שלוש נקודות, או שמא ניוקאסל תשמור עליהן בבית?