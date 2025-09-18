יום חמישי, 18.09.2025 שעה 13:48
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שון גולדברג: הדרבי האחרון חרוט בזיכרון שלנו

בלם מכבי חיפה לקראת הפועל חיפה ביום ראשון (20:30): "הדרבי הקודם היה קשה, רוצים להחזיר לקהל על העונה שעברה". פלורס: "לא מחפשים חיזוק מסוים"

|
שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)

במכבי חיפה לא שוכחים את התבוסה 5:1 להפועל חיפה בדרבי בחודש מאי. אחרי ההשפלה ההיא, הירוקים רוצים לנקום על הדשא ביום ראשון ב-20:30 במפגש עם היריבה העירונית. שון גולדברג ודייגו פלורס דיברו על המשחק במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר. דולב חזיזה לא נטל חלק באימון בגלל המפגש של הקפטנים בבית הנשיא.

“הדרבי הקודם היה משחק קשה, גם לצפות בו מהצד”, אמר גולדברג, “אני ישבתי ביציע בדרבי הקודם בגלל פציעה  ולא היה נעים לראות את מה שקרה. הדרבי הזה חרוט היטב בזיכרון שלנו. הפערים בין הקבוצות גדולים כרגע, אבל יצטמצמו במהלך העונה. יש כאן  קבוצה מחויבת שממשחק למשחק תהיה יותר מבריקה.

”זה הכדורגל, אבל אנחנו חייבים לצאת מזה. אנחנו זוכרים את המשחק ההוא ורוצים להחזיר לקהל על מה שהיה בעונה שעברה. אנחנו מתלכדים, רוצים לשמח את הקהל ולהמשיך בשלנו".

שון גולדברג: "אנחנו יודעים מי אנחנו"

גולדברג דיבר גם על השינויים הרבים הקיץ ואמר: “אני מאוד מרוצה מחוליית ההגנה שלנו, יש לנו תיאום טוב”. הבלם הוסיף: “יש קבוצות מאוד איכותיות בצמרת, יכול להיות שזה יהיה קרב של המון קבוצות. מצד שני, גם יכול להיות שיהיה לנו מאוד קשה, בעונה שעברה משחקים שחשבנו שיהיו קלים, היו מאוד קשים. אנחנו מתרכזים בעצמנו, יודעים מה אנחנו שווים, באים במומנטום טוב ובאים לשמח את הקהל".

שחקני מכבי חיפה במסר לאוהדים

פלורס: “נלך על ניצחון מהדקה הראשונה”

מאמן מכבי חיפה, דייגו פלורס, אמר: "זה משחק שונה, זה דרבי. אני לא יודע איך המשחק יהיה, אבל אני כן יודע שנלך על ניצחון מהדקה הראשונה. ננסה לשחק כדורגל טוב, לנצח ולהמשיך את המחויבות של השחקנים.

ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (שחר גרוס)ליאור רפאלוב ודייגו פלורס (שחר גרוס)

“אנחנו מתכוננים למשחק הזה כרגיל. השחקנים יודעים יותר טוב ממני (מה זה דרבי). אנחנו מנסים להבין אחד את השני – המאמנים והשחקנים. אנחנו מוכנים לתת לאוהדים שלנו משחק טוב. נעשה את המיטב כדי שיהיה משחק טוב".

דייגו פלורס עם גוני נאור (שחר גרוס)דייגו פלורס עם גוני נאור (שחר גרוס)

פלורס נשאל על עתידם של עמית ארזי ואיאד חלאילי, וסירב להתייחס. "לא צריך לדבר על זה”, אמר המאמן, “אם למועדון יש מה לומר בנושא, אז יאמרו את זה כשתהיה החלטה לגבי ארזי ואיאד חלאילי".

שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)

על רכש אפשרי נוסף אמר המאמן: “רוב ההנהלה עובדת על עניין החיזוק. הם בקשר איתי ואנחנו מדברים כל יום. אנחנו לא מחפשים שחקן מסוים. החלון לא נסגר עבורנו, אבל זה לא אומר שאנחנו מחפשים משהו".

ההכנות לדרבי (שחר גרוס)ההכנות לדרבי (שחר גרוס)
מתיאס נהואל ואיתן אזולאי (שחר גרוס)מתיאס נהואל ואיתן אזולאי (שחר גרוס)
פיטר אגבה (שחר גרוס)פיטר אגבה (שחר גרוס)
שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)שחקני מכבי חיפה באימון (שחר גרוס)
