יום חמישי, 18.09.2025 שעה 01:12
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-31אוניון סט. ז'ילואז2
31-31באיירן מינכן3
30-21ארסנל4
30-21אינטר5
32-31קרבאח אגדם6
32-31ליברפול7
31-21ריאל מדריד8
30-11טוטנהאם9
14-41בורוסיה דורטמונד10
14-41יובנטוס11
12-21בודה גלימט12
12-21סלביה פראג13
10-01אולימפיאקוס14
10-01פאפוס15
00-00ברצלונה16
00-00קלאב ברוז'17
00-00פ.צ. קופנהאגן18
00-00איינטרכט פרנקפורט19
00-00גלאטסראיי20
00-00קייראט21
00-00באייר לברקוזן22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00ספורטינג ליסבון27
03-21אתלטיקו מדריד28
03-21בנפיקה ליסבון29
02-11מארסיי30
01-01ויאריאל31
03-11צ'לסי32
03-11פ.ס.וו. איינדהובן33
02-01אייאקס34
02-01אתלטיק בילבאו35
04-01אטאלנטה36

"זו אחת הסיבה שבגללה היינו אלופים שנה שעברה"

שחקן פ.ס.ז', קברצחאליה, דיבר אחרי ה-0:4 על אטאלנטה: "צריך להתמודד מול הקבוצות הטובות ביותר, זה היה היום שלנו". לואיס אנריקה: "אנחנו שמחים"

|
חביצה קברחצאליה רץ לחגוג (IMAGO)
חביצה קברחצאליה רץ לחגוג (IMAGO)

האלופה כאן. אמש (רביעי) מחזיקת גביע ליגת האלופות פתחה את דרכה במסע ההגנה על התואר, כאשר היא התחילה את העונה החדשה מאיפה שסיימה את הקודמת, כשהביסה 0:4 את אטאלנטה במחזור הראשון של שלב הליגה של המפעל הבכיר באירופה.

לאחר ההתמודדות, לואיס אנריקה סיכם: “זה היה משחק טוב מאוד, אנחנו שמחים. הגיע לנו לנצח. עם האיכות של השחקנים שלנו, אין הפתעות. אנחנו רק צריכים לנסות להמשיך ולהשתפר”.

אחד מכובשי השערים, חביצה קברחצאליה, אמר: “אנחנו שמחים שניצחנו הערב. אטאלנטה קבוצה טובה, אבל אני חושב שזה היה המשחק שלנו היום. השקענו הכל בביצועים, ניסינו לשחק את המשחק שלנו וזה היה היום שלנו. התצוגה שלי? זה היה מושלם, אבל ברור שהדבר הכי חשוב היה שהקבוצה ניצחה, שיחקנו נהדר והיה נחמד.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

“יש לנו עוד הרבה משחקים טובים לפנינו, אבל זו חלק מהסיבה לכך שהיינו אלופים בעונה הקודמת. אנחנו יודעים שכדי לנצח בתחרות הזאת, צריך להתמודד מול הקבוצות הטובות ביותר, אז אנחנו ננסה להופיע בצורה הטובה ביותר ולהעפיל לסיבוב הבא”.

מאמן המפסידה, איבן יוריץ’, אמר: “אני חושב שפ.ס.ז’ קבוצה נהדרת, מדהימה. שיחקנו טוב בעשר הדקות הראשונות, אבל אז זה נהיה קשה אחרי שספגנו את השער השני. אנחנו לא יכולים להיות מאוכזבים יותר מדי, הם מדהימים.

“ראיתי את השחקנים שלי מתחרים איתם וזה לא היה קל עבורנו, אבל ראיתי שחקנים, חלקם גם צעירים, שבאמת יכולים להתחרות איתם. קלאב ברוז’? זה הולך להיות משחק שונה. בשנה שעברה הפסדנו להם בשלב הנוקאאוט, אבל הפעם זה הולך להיות שונה לגמרי”.

