"זו אחת הסיבה שבגללה היינו אלופים שנה שעברה"

האלופה כאן. אמש (רביעי) מחזיקת גביע ליגת האלופות פתחה את דרכה במסע ההגנה על התואר, כאשר היא התחילה את העונה החדשה מאיפה שסיימה את הקודמת, כשהביסה 0:4 את אטאלנטה במחזור הראשון של שלב הליגה של המפעל הבכיר באירופה.

לאחר ההתמודדות, לואיס אנריקה סיכם: “זה היה משחק טוב מאוד, אנחנו שמחים. הגיע לנו לנצח. עם האיכות של השחקנים שלנו, אין הפתעות. אנחנו רק צריכים לנסות להמשיך ולהשתפר”.

אחד מכובשי השערים, חביצה קברחצאליה, אמר: “אנחנו שמחים שניצחנו הערב. אטאלנטה קבוצה טובה, אבל אני חושב שזה היה המשחק שלנו היום. השקענו הכל בביצועים, ניסינו לשחק את המשחק שלנו וזה היה היום שלנו. התצוגה שלי? זה היה מושלם, אבל ברור שהדבר הכי חשוב היה שהקבוצה ניצחה, שיחקנו נהדר והיה נחמד.

לואיס אנריקה (IMAGO)

“יש לנו עוד הרבה משחקים טובים לפנינו, אבל זו חלק מהסיבה לכך שהיינו אלופים בעונה הקודמת. אנחנו יודעים שכדי לנצח בתחרות הזאת, צריך להתמודד מול הקבוצות הטובות ביותר, אז אנחנו ננסה להופיע בצורה הטובה ביותר ולהעפיל לסיבוב הבא”.

מאמן המפסידה, איבן יוריץ’, אמר: “אני חושב שפ.ס.ז’ קבוצה נהדרת, מדהימה. שיחקנו טוב בעשר הדקות הראשונות, אבל אז זה נהיה קשה אחרי שספגנו את השער השני. אנחנו לא יכולים להיות מאוכזבים יותר מדי, הם מדהימים.

“ראיתי את השחקנים שלי מתחרים איתם וזה לא היה קל עבורנו, אבל ראיתי שחקנים, חלקם גם צעירים, שבאמת יכולים להתחרות איתם. קלאב ברוז’? זה הולך להיות משחק שונה. בשנה שעברה הפסדנו להם בשלב הנוקאאוט, אבל הפעם זה הולך להיות שונה לגמרי”.