יום חמישי, 18.09.2025 שעה 01:12
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-31אוניון סט. ז'ילואז2
31-31באיירן מינכן3
30-21ארסנל4
30-21אינטר5
32-31קרבאח אגדם6
32-31ליברפול7
31-21ריאל מדריד8
30-11טוטנהאם9
14-41בורוסיה דורטמונד10
14-41יובנטוס11
12-21בודה גלימט12
12-21סלביה פראג13
10-01אולימפיאקוס14
10-01פאפוס15
00-00ברצלונה16
00-00קלאב ברוז'17
00-00פ.צ. קופנהאגן18
00-00איינטרכט פרנקפורט19
00-00גלאטסראיי20
00-00קייראט21
00-00באייר לברקוזן22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-0 0מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00ספורטינג ליסבון27
03-21אתלטיקו מדריד28
03-21בנפיקה ליסבון29
02-11מארסיי30
01-01ויאריאל31
03-11צ'לסי32
03-11פ.ס.וו. איינדהובן33
02-01אייאקס34
02-01אתלטיק בילבאו35
04-01אטאלנטה36

דייגו סימאונה: התגובה שלי לא הייתה מוצדקת

לאחר ה-3:2 שאתלטיקו ספגה מליברפול, מאמן הספרדים התעמת עם אוהד והורחק: "הקהל מעליב אותך ואסור להגיב". יורנטה: "שובר את הלב, לא חושב על הצמד"

|
דייגו סימאונה (IMAGO)
דייגו סימאונה (IMAGO)

איזה ערב קיבלנו וכמה שליגת האלופות מתעתעת ופעם אתה על גג העולם ומאושר, ופעם אתה הכי למטה ומרוסק. אמש (רביעי) אתלטיקו מדריד שיחקה מול ליברפול, הייתה בפיגור 2:0, חזרה ל-2:2 והייתה בטוחה שתסיים בשוויון, אך ספגה בתוספת הזמן והפסידה 3:2 דרמטי משער של וירג’יל ואן דייק.

מיד לאחר השער הדרמטי של הבלם ההולנדי, אוהדי ליברפול חגגו ובגדול, כשבדרך הם הקניטו את מאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה, שהתעמת איתם בחזרה והורחק בכרטיס אדום, כשכעת הוא כמובן יחמיץ את המפגש הבא בשלב הליגה של ליגת האלופות של קבוצתו מול פרנקפורט.

זו לא הפעם הראשונה שהמאמן סופג הרחקה באנגליה ולאחר ההתמודדות אמר: “האוהדים מעליבים אותך מאחורי בזמן כל המשחק כשאתה בפיגור ואי אפשר להגיד כלום כי אני מאמן. התגובה שלי לא הייתה מוצדקת, אבל אתם לא יודעים מה זה להיעלב בלי הפסקה במשך 90 דקות”.

מרקוס יורנטה מאושר (IMAGO)מרקוס יורנטה מאושר (IMAGO)

המאמן דיבר גם על המשחק: “לא היה לנו מזל עם השער הראשון, זה הוציא אותנו מהמסלול, אבל עם הרוח והאיכות של השחקנים חזרנו למשחק. מרקוס יורנטה שיחק משחק נהדר, העלינו את הרמה שלנו, למרות שהם טובים מאוד. היה לנו את המשחק בידיים, עד  שהשער של ואן דייק השאיר אותנו עם טעם מר בפה, אך עם המון רוח”.

גם כובש הצמד, מרקוס יורנטה, דיבר בסיום: “זה שובר את הלב. לא הפסקנו להאמין, ליברפול נהדרת, בטח בבית. הם הבקיעו שער אדיר, הראנו שאם אנחנו ביחד, אנחנו יכולים להילחם מול כל קבוצה, אבל כעת אני לא חושב על הצמד, כי הפסדנו”.

