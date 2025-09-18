דייגו סימאונה: התגובה שלי לא הייתה מוצדקת

איזה ערב קיבלנו וכמה שליגת האלופות מתעתעת ופעם אתה על גג העולם ומאושר, ופעם אתה הכי למטה ומרוסק. אמש (רביעי) אתלטיקו מדריד שיחקה מול ליברפול, הייתה בפיגור 2:0, חזרה ל-2:2 והייתה בטוחה שתסיים בשוויון, אך ספגה בתוספת הזמן והפסידה 3:2 דרמטי משער של וירג’יל ואן דייק.

מיד לאחר השער הדרמטי של הבלם ההולנדי, אוהדי ליברפול חגגו ובגדול, כשבדרך הם הקניטו את מאמן אתלטיקו, דייגו סימאונה, שהתעמת איתם בחזרה והורחק בכרטיס אדום, כשכעת הוא כמובן יחמיץ את המפגש הבא בשלב הליגה של ליגת האלופות של קבוצתו מול פרנקפורט.

זו לא הפעם הראשונה שהמאמן סופג הרחקה באנגליה ולאחר ההתמודדות אמר: “האוהדים מעליבים אותך מאחורי בזמן כל המשחק כשאתה בפיגור ואי אפשר להגיד כלום כי אני מאמן. התגובה שלי לא הייתה מוצדקת, אבל אתם לא יודעים מה זה להיעלב בלי הפסקה במשך 90 דקות”.

מרקוס יורנטה מאושר (IMAGO)

המאמן דיבר גם על המשחק: “לא היה לנו מזל עם השער הראשון, זה הוציא אותנו מהמסלול, אבל עם הרוח והאיכות של השחקנים חזרנו למשחק. מרקוס יורנטה שיחק משחק נהדר, העלינו את הרמה שלנו, למרות שהם טובים מאוד. היה לנו את המשחק בידיים, עד שהשער של ואן דייק השאיר אותנו עם טעם מר בפה, אך עם המון רוח”.

גם כובש הצמד, מרקוס יורנטה, דיבר בסיום: “זה שובר את הלב. לא הפסקנו להאמין, ליברפול נהדרת, בטח בבית. הם הבקיעו שער אדיר, הראנו שאם אנחנו ביחד, אנחנו יכולים להילחם מול כל קבוצה, אבל כעת אני לא חושב על הצמד, כי הפסדנו”.