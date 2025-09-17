יום חמישי, 18.09.2025 שעה 01:11
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-31אוניון סט. ז'ילואז2
31-31באיירן מינכן3
30-21ארסנל4
30-21אינטר5
32-31קרבאח אגדם6
32-31ליברפול7
31-21ריאל מדריד8
30-11טוטנהאם9
14-41בורוסיה דורטמונד10
14-41יובנטוס11
12-21בודה גלימט12
12-21סלביה פראג13
10-01אולימפיאקוס14
10-01פאפוס15
00-00ברצלונה16
00-00קלאב ברוז'17
00-00פ.צ. קופנהאגן18
00-00איינטרכט פרנקפורט19
00-00גלאטסראיי20
00-00קייראט21
00-00באייר לברקוזן22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-00מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00ספורטינג ליסבון27
03-21אתלטיקו מדריד28
03-21בנפיקה ליסבון29
02-11מארסיי30
01-01ויאריאל31
03-11צ'לסי32
03-11פ.ס.וו. איינדהובן33
02-01אייאקס34
02-01אתלטיק בילבאו35
04-01אטאלנטה36

קיין נכנס לרשימה מצומצמת עם רונאלדו וניימאר

האנגלי, שנמצא בכושר פשוט פנומנלי, הבקיע פעמיים ב-1:3 על צ'לסי ונכנס לרשימה יוקרתית עם הפנומן הפורטוגלי והכוכב הברזילאי. ומה המאזן שלו העונה?

|
הארי קיין עם צמד (IMAGO)
הארי קיין עם צמד (IMAGO)

הארי קיין פשוט בלתי ניתן לעצירה. הערב (רביעי), האנגלי המשיך את פתיחת העונה המדימה שלו בכל המסגרות, כאשר כבש צמד ב-1:3 על צ’לסי במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ובכך, רשם ציוני דרך משמעותיים נוספים בקריירה המדהימה שלו. 

נתחיל מהמספרים העונה: עד כה, הארי קיין נמצא בכושר פשוט פנומלי בעונה הנוכחית, כשהוא כובש 10 שערים בשישה משחקים רשמיים. 

זה היה השער ה-21 של קיין במדי באיירן מינכן בליגת האלופות, ואחרי ה-21 שכבש קודם לכן בקבוצתו הקודמת טוטנהאם, זה מצרף אותו לרשימה מצוצמצת ומכובדת במיוחד של שחקנים שכבשו מעל 20 שערי צ’מפיונס בשתי קבוצות שונות, יחד עם כריסטיאנו רונאלדו (105 בריאל מדריד ו-21 במנ’צסטר יונייטד) וניימאר (21 בברצלונה ו-22 בפריז סן ז’רמן). 

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

החלוץ האנגלי אמר לאחר המשחק: “תוצאה מדהימה, הופעה מעולה נגד קבוצה ממש טובה. היה מאכזב לספוג אחרי השער שכבשתי, אך נשארנו רגועים ושיחקנו טוב מאוד במחצית השנייה. זה היה משחק קשה ופיזי. אנחנו מרוצים מהתוצאה”.

גם וינסנט קומפני דיבר: “זה היה משחק מאוד אינטנסיבי. הבנים נהנו על המגרש והיו ראויים לנצח. אנחנו ידענו שצ’לסי אלופת העולם ויריבה קשה, אז אני מרוצה שהריכוז היה טוב מאוד היום. היה חשוב להיות אגרסיביים בלי להשאיר להם מרחב ולא להפסיד דו קרבים. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */