קיין נכנס לרשימה מצומצמת עם רונאלדו וניימאר

הארי קיין פשוט בלתי ניתן לעצירה. הערב (רביעי), האנגלי המשיך את פתיחת העונה המדימה שלו בכל המסגרות, כאשר כבש צמד ב-1:3 על צ’לסי במחזור הפתיחה של ליגת האלופות, ובכך, רשם ציוני דרך משמעותיים נוספים בקריירה המדהימה שלו.

נתחיל מהמספרים העונה: עד כה, הארי קיין נמצא בכושר פשוט פנומלי בעונה הנוכחית, כשהוא כובש 10 שערים בשישה משחקים רשמיים.

זה היה השער ה-21 של קיין במדי באיירן מינכן בליגת האלופות, ואחרי ה-21 שכבש קודם לכן בקבוצתו הקודמת טוטנהאם, זה מצרף אותו לרשימה מצוצמצת ומכובדת במיוחד של שחקנים שכבשו מעל 20 שערי צ’מפיונס בשתי קבוצות שונות, יחד עם כריסטיאנו רונאלדו (105 בריאל מדריד ו-21 במנ’צסטר יונייטד) וניימאר (21 בברצלונה ו-22 בפריז סן ז’רמן).

שחקני באיירן מינכן חוגגים (IMAGO)

החלוץ האנגלי אמר לאחר המשחק: “תוצאה מדהימה, הופעה מעולה נגד קבוצה ממש טובה. היה מאכזב לספוג אחרי השער שכבשתי, אך נשארנו רגועים ושיחקנו טוב מאוד במחצית השנייה. זה היה משחק קשה ופיזי. אנחנו מרוצים מהתוצאה”.

גם וינסנט קומפני דיבר: “זה היה משחק מאוד אינטנסיבי. הבנים נהנו על המגרש והיו ראויים לנצח. אנחנו ידענו שצ’לסי אלופת העולם ויריבה קשה, אז אני מרוצה שהריכוז היה טוב מאוד היום. היה חשוב להיות אגרסיביים בלי להשאיר להם מרחב ולא להפסיד דו קרבים. עכשיו אנחנו ממשיכים הלאה”.