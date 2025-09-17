כריס ג'ונסון על סף חתימה בהפועל העמק

אחרי שפרסמנו שמכבי רמת גן ניסתה להביא את כריס ג'ונסון, נראה שהוא אכן יחזור לישראל, אבל צפונה יותר, להפועל העמק. הפורוורד הותיק (35, 1.98) שיחק בשנתיים האחרונות בהפועל ירושלים, כאשר לפני כן שיחק שלוש עונות בהפועל חולון. בירושלים ג'ונסון שיחק גם בעונת 2018/19, שהיתה התחנה הראשונה שלו בישראל. בעונה שעברה העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 5.2 ריבאונדים ו-0.7 אסיסטים, עם מדד של 10.4.

ביולי חתם ג'ונסון בשאלון הצרפתית, אך לא עבר את הבדיקות הרפואיות. ברמת גן ניסו לשכנע אותו לחזור לישראל, אך ג'ונסון העדיף להשאר בצרפת. נראה שכעת ההצעה של העמק כן שכנעה את ג'ונסון לחזור לישראל.

מרגע הקמת הפועל העמק, מהתמיכה של עיריית עפולה בהפועל גלבוע/גליל, תקציב הקבוצה גדל בשלושה מיליון שקלים מהעונה שעברה וכך מצליחה הקבוצה של שרון אברהמי להעמיד סגל אטרקטיבי, שכבר כולל שמות כמו אלייז'ה צ'יילדס, קיילר אדוארדס, קמרון הנרי, ארון וויילר, קיידן שדריק, הקפטן, רועי נציה, רפי מנקו, ניב משגב וגיל נויוביץ' וכעת נראה כי הסגל הזה יקבל עוד תוספת מרשימה.