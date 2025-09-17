יום חמישי, 18.09.2025 שעה 02:39
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

רשמית: הבלם ז'ייסה אייסה חתם בהפועל חיפה

פרסום ראשון: הבלם, שחקן חופשי שרשם בעונה האחרונה 25 הופעות במדי אז'קסיו מהליגה השנייה בצרפת, חתם בקבוצה של גל אראל כדי לחזק את חוליית ההגנה

גל אראל (עמרי שטיין)
גל אראל (עמרי שטיין)

בלם חדש להפועל חיפה: ל-ONE נודע הערב (רביעי) לראשונה כי האדומים-שחורים מהכרמל הגיעו לסיכום עם הבלם הצרפתי ז’ייסה אייסה, שרשם בעונה האחרונה 25 הופעות במדי אז’קסיו מהליגה השנייה בצרפת. לאחר מכן, השחקן חתם באמצעות סוכנו אריאל בוזורגי לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת. 

אייסה (25, 1.90 מ’), כאמור שיחק בעונה האחרונה באז’קסיו, כאשר לפני כן, שיחק גם במדי אבניו לה פוי פוט מהליגה הרביעית בצרפת, במדיה רשם 24 הופעות. בעונה שעברה, הוא פתח 19 פעמים בהרכב בליגה השנייה. 

הפועל חיפה פתחה את העונה בליגת העל בצורה מוצלחת יחסית. אחרי ההפסד 1:0 לעירוני טבריה במחזור הראשון, הקבוצה של גל אראל נכנסה לעניינים עם שני ניצחונות, 1:2 על הפועל ירושלים ו-0:2 על בני סכנין במחזור האחרון, כשהיא עם שש נקודות מתשע אפשריות אחרי שלושה מחזורים. 

כזכור, הפועל חיפה החתימה בקיץ את הבלם הקולומביאני קווין ריאסקוס, אלא שזה ביקש לעזוב את ישראל לאחר שני משחקים בגביע הטוטו מסיבות אישיות, כאשר לאחר מכן החתימה את ברונו ראמירז הברזילאי. 

כתוך כך, בהפועל חיפה התקיימה היום הרמת כוסית לחג במהלכה הבעלים יואב כץ ברך את השחקנים ברכה מוקלטת  כמו גם גל אראל. כפי שפורסם ב-ONE, יש רצון להיפרד מחיים מקונן שממשיך להתאמן בשלב זה בקבוצה בהתאם לחוזהו. לרשות גל אראל סגל מלא לדרבי מול מכבי חיפה. 

