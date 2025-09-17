יום חמישי, 18.09.2025 שעה 01:10
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
30-41פאריס סן-ז'רמן1
31-31אוניון סט. ז'ילואז2
31-31באיירן מינכן3
30-21ארסנל4
30-21אינטר5
32-31קרבאח אגדם6
32-31ליברפול7
31-21ריאל מדריד8
30-11טוטנהאם9
14-41בורוסיה דורטמונד10
14-41יובנטוס11
12-21בודה גלימט12
12-21סלביה פראג13
10-01אולימפיאקוס14
10-01פאפוס15
00-00ברצלונה16
00-00קלאב ברוז'17
00-00פ.צ. קופנהאגן18
00-00איינטרכט פרנקפורט19
00-00גלאטסראיי20
00-00קייראט21
00-00באייר לברקוזן22
00-00מנצ'סטר סיטי23
00-0 0מונאקו24
00-00נאפולי25
00-00ניוקאסל26
00-00ספורטינג ליסבון27
03-21אתלטיקו מדריד28
03-21בנפיקה ליסבון29
02-11מארסיי30
01-01ויאריאל31
03-11צ'לסי32
03-11פ.ס.וו. איינדהובן33
02-01אייאקס34
02-01אתלטיק בילבאו35
04-01אטאלנטה36

בדקה ה-90: בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג

בתום דרמה אדירה במשחקם הראשון בהיסטוריה בליגת האלופות, הנורבגים, שגם הספיקו להחמיץ פנדל, חזרו מפיגור כפול. 0:0 מאכזב לאולימפיאוקס מול פאפוס

|
קספר האוגה (IMAGO)
קספר האוגה (IMAGO)

משחקי המחזור הראשון של ליגת האלופות נמשכו הערב (רביעי) עם המשחקים המוקדמים, כאשר בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג בתום קאמבק דרמטי, בעוד שבמשחק המקביל, אולימפיאקוס סיימה ב-0:0 מאכזב מול אלופת קפריסין, פאפוס. 

סלביה פראג – בודו גלימט 2:2

איזו דרמה. צמד של יוסופה אמבודג’י הסנגלי (23’ ו-74’) כבר שם את אלופת צ’יכה בעמדה בטוחה לניצחון, אלא שהנורבגים, שהיממו בעונה שעברה את אירופה עם העפלה סנסציונית לחצי גמר הליגה האירופית, עשו זאת שוב. קספר האוגה הספיק להחמיץ פנדל בתווך, אך זה לא שבר את רוחה של האורחת, שהצליחה לחזור בזכות שער של דניאל באסי (78’) ועוד גול של סונדרה פט בדיוק בדקה ה-90, בדרך לנקודה יקרה כנגד כל הסיכויים, אותה הבטיח ניקיטה חייקין, שוער בודו גלימט, עמוק בתוך תוספת הזמן, עם הצלת ענק. 

אולימפיאקוס – פאפוס 0:0

פאפוס, שללא ספק הייתה הסוס השחור של המוקדמות שהתחילו אי שם עם העפלה על חשבונה של מכבי תל אביב בסיבוב השני, ממשיכה להפתיע. עם אקס צ’לסי ובלם נבחרת ברזיל לשעבר, דויד לואיז, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, הקפריסאים הצליחו להחזיק מעמד למרות חיסרון מספרי החל מהדקה ה-26 בעקבות הרחקת ברונו, אל מול היוונים, שפותחים עם נקודה מאכזבת לעיניי הקהל הביתי במשחק שהיו אמורים לנצח. 

