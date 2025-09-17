בדקה ה-90: בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג

משחקי המחזור הראשון של ליגת האלופות נמשכו הערב (רביעי) עם המשחקים המוקדמים, כאשר בודו גלימט סחטה 2:2 מסלביה פראג בתום קאמבק דרמטי, בעוד שבמשחק המקביל, אולימפיאקוס סיימה ב-0:0 מאכזב מול אלופת קפריסין, פאפוס.

סלביה פראג – בודו גלימט 2:2

איזו דרמה. צמד של יוסופה אמבודג’י הסנגלי (23’ ו-74’) כבר שם את אלופת צ’יכה בעמדה בטוחה לניצחון, אלא שהנורבגים, שהיממו בעונה שעברה את אירופה עם העפלה סנסציונית לחצי גמר הליגה האירופית, עשו זאת שוב. קספר האוגה הספיק להחמיץ פנדל בתווך, אך זה לא שבר את רוחה של האורחת, שהצליחה לחזור בזכות שער של דניאל באסי (78’) ועוד גול של סונדרה פט בדיוק בדקה ה-90, בדרך לנקודה יקרה כנגד כל הסיכויים, אותה הבטיח ניקיטה חייקין, שוער בודו גלימט, עמוק בתוך תוספת הזמן, עם הצלת ענק.

אולימפיאקוס – פאפוס 0:0

פאפוס, שללא ספק הייתה הסוס השחור של המוקדמות שהתחילו אי שם עם העפלה על חשבונה של מכבי תל אביב בסיבוב השני, ממשיכה להפתיע. עם אקס צ’לסי ובלם נבחרת ברזיל לשעבר, דויד לואיז, שפתח בהרכב והשלים 90 דקות, הקפריסאים הצליחו להחזיק מעמד למרות חיסרון מספרי החל מהדקה ה-26 בעקבות הרחקת ברונו, אל מול היוונים, שפותחים עם נקודה מאכזבת לעיניי הקהל הביתי במשחק שהיו אמורים לנצח.