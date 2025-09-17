יום רביעי, 17.09.2025 שעה 21:21
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

שיא הכנסות ליונייטד - 666.5 מיליון ליש"ט

אין הצלחות, יש הכנסות: השדים האדומים רשמו שיא הכנסות בתולדות המועדון, כשלמרות הכישלון על הדשא, נרשמה עלייה של 17% במכירת כרטיסים ומנויים

|
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)
שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

אין הצלחות, יש הכנסות: אלו לא הימים הכי “זוהרים” של מנצ’סטר יונייטד, בלשון המעטה, אך עושה שלפחות בכל מה שקשור לפן הכלכלי, השדים האדומים רושמים הישגים חסרי תקדים. במועדון פרסמו היום (רביעי) את הדו"חות הכספיים לשנת 2025, אשר מציגים הכנסות שיא של 666.5 מיליון ליש"ט, על אף שהקבוצה לא השתתפה בליגת האלופות.

הדו"חות מצביעים על הפסד תפעולי של 18.4 מיליון ליש"ט, שיפור ניכר לעומת הפסד של 69.3 מיליון ליש"ט ב-2024. במקביל, דווח על עלויות חריגות בגובה 36.6 מיליון ליש"ט, בין היתר בעקבות סיום דרכו של אריק טן האח והצוות המקצועי שלו.

המועדון הציג הכנסות שיא מימי משחק, עלייה של 17% הודות למספרי שיא במכירת כרטיסים ומנויים. בנוסף, ההכנסות המסחריות גדלו ב-10%, כאשר שיתוף הפעולה עם ספונסר החולצה "סנאפדרגון" תרם לכך רבות.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד (רויטרס)

לקראת שנת הכספים 2026, יונייטד מציגה תחזית להכנסות בטווח של 640 עד 660 מיליון ליש"ט, עם EBITDA (רווחים מפעילות שוטפת, לפני חישוב ריביות, מיסים וירידת ערך של נכסים) של 180 עד 200 מיליון ליש"ט.

כזכור, בכל הנוגע לרכש, השדים האדומים הוציאו כ-250 מיליון אירו על שחקנים חדשים בחלון ההעברות של הקיץ, עם החתמות כמו בנג’מין ששקו (76.5 מיליון אירו), בראיין אמבואמו (75 מיליון אירו), מתיאוס קוניה (74.2), סנה לאמנס (21 מיליון אירו) ודייגו לאון (4 מיליון אירו), כאשר מנגד, הקבוצה מכרה שחקנים בכ-74 מיליון אירו, כך שהיא יוצאת מהחלון במאזן שלילי של 176.5 מיליון אירו. 

כל זאת לא עוזר, לפחות בינתיים, לקבוצה של רובן אמורים להיראות יותר טוב, כאשר היא רושמת ניצחון אחד בלבד בארבעת מחזורי הליגה הראשונים בפרמייר ליג, מה שממקם אותה במקום ה-14 בטבלה, לצד הדחה מביכה מגביע הליגה מול גרימסבי מהליגה הרביעית. 

מנכ"ל המועדון, עומאר בראדה, אמר: "אנחנו עובדים קשה כדי לשפר את המועדון בכל התחומים. על הדשא אנו מרוצים מהחיזוקים לקבוצות הגברים והנשים בקיץ, ובמקביל מחוץ למגרש אנו מתייצבים אחרי תקופה של שינויים מבניים וניהוליים. עם תכנית הקיצוצים שלנו, יש פוטנציאל לשיפור ניכר בתוצאות הכלכליות – מה שיתמוך במטרה העליונה שלנו: הצלחה על המגרש".

