"מכבי תסיים במקום ה-18, מקווה שהפועל 20"

עונת 2025/26 ביורוליג תצא לדרך בסוף החודש, עם שתי הישראליות, מכבי והפועל תל אביב, שבונות סגלים מעניינים במיוחד ויקוו להתברג בחלק העליון של הטבלה. היום (רביעי), אקס מכבי ושחקן פנרבחצ’ה כיום, ווייד בולדווין, עשה “דירוג עיוור” של קבוצות התחרות הבכירה של אירופה, בה לא נתן יותר מדי סיכוי לקבוצתו לשעבר.

באופן לא מפתיע, בולדווין הימר על פנרבחצ’ה כמי שתסיים במקום הראשון את העונה הסדירה, אך מה שמעניין יותר הוא הדירוג הנמוך בו שם את מכבי. הסגל שהצהובים בונים לא הרשים במיוחד את האמריקאי, שדירג את הקבוצה של עודד קטש “לצערו” במקום ה-18 בלבד.

אגב, כשהגיע להפועל, בולדווין שם את האדומים של עופר ינאי במקום ה-20 בלבד, ואמר “אני מקווה שהם יסיימו במקום ה-20”. בולדווין שיחק במכבי תל אביב כשנתיים, בין 2022 ל-2024.

בולדווין דירג את איכות הקבוצות ביורוליג

הדירוג המלא של בולדווין: 1. פנברחצ’ה, 2. אולימפיאקוס, 3. פנאתינייקוס, 4. מונאקו, 5. ברצלונה, 6. ריאל מדריד, 7. פרטיזן בלגרד, 8. אנדולו אפס, 9. הכוכב האדום, 10. ארמני מילאנו, 11. ז’לגיריס, 12. ולנסיה, 13. דובאי, 14. באיירן מינכן, 15. בסקוניה, 16. פריז באסקט, 17. וילרבאן, 18. מכבי תל אביב, 19. וירטוס בולוניה, 20. הפועל תל אביב.