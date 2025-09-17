הדילמה הגדולה של הבלם שפורח בארסנל

מיקל ארטטה קיבל בקיץ האחרון בלם נפלא בדמותו של כריסטיאן מוסקרה. הבלם הספרדי בן ה־21, שגדל בולנסיה והצטרף הקיץ לתותחנים,תמורת 15 מיליון אירו, מנצל עד תום את ההזדמנות שקיבל בעקבות הפציעה של וויליאם סאליבה, כאשר גם אחרי שהצרפתי התאושש, מוסקרה לא איבד את חולצת ההרכב.

מאז הופעת הבכורה מול לידס, ואחר כך בכניסה מהירה כמחליף באנפילד מול ליברפול, מוסקרה תפס את מקומו לצידו של גבריאל ברכז ההגנה של הלונדונים. הוא פתח מול נוטינגהאם פורסט (0:3) ובצ’מפיונס מול אתלטיק בילבאו (0:2), ובשני המשחקים שמר על רשת נקייה והציג הופעות מרשימות.

הבלם הצעיר הצטיין במספרים: חילוצי כדור, מאבקים מוצלחים, דיוק מסירות של 95% ויכולת לבנות התקפות מאחור. באנגליה כבר מכנים אותו “מפלצת”, “מאסטרקלאס” ו“באנקר”, ורבים מזכירים את הסכום הנמוך ששולם עליו.

מעבר לכך, לספרד יש דילמה לא פשוטה: מוסקרה, קפטן הנבחרת הצעירה של לה רוחה, עדיין לא ערך הופעת בכורה בבוגרת.

המשמעות היא שקולומביה, מולדת משפחתו, יכולה לקרוא לו בכל רגע. כעת, כשהוא פורח באחת הקבוצות הגדולות בעולם ומקבל מחמאות מהתקשורת האנגלית ומהקהל, ההתאחדות הספרדית חייבת לפעול מהר אם היא רוצה להבטיח את שירותיו לדורות הקרובים. כל דחייה עלולה להוביל לכך שספרד תאבד כישרון ענק לנבחרת אחרת.