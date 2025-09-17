יום רביעי, 17.09.2025 שעה 21:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

הדילמה הגדולה של הבלם שפורח בארסנל

בספרד חוששים שכריסטיאן מוסקרה, שמרשים במדי התותחנים אליהם הגיע מוולנסיה תמורת 15 מיליון אירו ומתפקד כקפטן הנבחרת הצעירה, "ייחטף לקולומביה"

|
כריסטיאן מוסקרה (רויטרס)
כריסטיאן מוסקרה (רויטרס)

מיקל ארטטה קיבל בקיץ האחרון בלם נפלא בדמותו של כריסטיאן מוסקרה. הבלם הספרדי בן ה־21, שגדל בולנסיה והצטרף הקיץ לתותחנים,תמורת 15 מיליון אירו, מנצל עד תום את ההזדמנות שקיבל בעקבות הפציעה של וויליאם סאליבה, כאשר גם אחרי שהצרפתי התאושש, מוסקרה לא איבד את חולצת ההרכב.

מאז הופעת הבכורה מול לידס, ואחר כך בכניסה מהירה כמחליף באנפילד מול ליברפול, מוסקרה תפס את מקומו לצידו של גבריאל ברכז ההגנה של הלונדונים. הוא פתח מול נוטינגהאם פורסט (0:3) ובצ’מפיונס מול אתלטיק בילבאו (0:2), ובשני המשחקים שמר על רשת נקייה והציג הופעות מרשימות.

הבלם הצעיר הצטיין במספרים: חילוצי כדור, מאבקים מוצלחים, דיוק מסירות של 95% ויכולת לבנות התקפות מאחור. באנגליה כבר מכנים אותו “מפלצת”, “מאסטרקלאס” ו“באנקר”, ורבים מזכירים את הסכום הנמוך ששולם עליו.

מעבר לכך, לספרד יש דילמה לא פשוטה: מוסקרה, קפטן הנבחרת הצעירה של לה רוחה, עדיין לא ערך הופעת בכורה בבוגרת.

המשמעות היא שקולומביה, מולדת משפחתו, יכולה לקרוא לו בכל רגע. כעת, כשהוא פורח באחת הקבוצות הגדולות בעולם ומקבל מחמאות מהתקשורת האנגלית ומהקהל, ההתאחדות הספרדית חייבת לפעול מהר אם היא רוצה להבטיח את שירותיו לדורות הקרובים. כל דחייה עלולה להוביל לכך שספרד תאבד כישרון ענק לנבחרת אחרת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */