דקה 75: הפועל ר"ג - מכבי פ"ת 3:0

המשחק הנותר מהמחזור השלישי של הליגה הלאומית נערך בשעה זו, כאשר הפועל רמת גן מארחת למפגש מסקרן במיוחד את היורדת מליגת העל מכבי פתח תקווה. שתי הקבוצות שיחקו רק ביום ראשון האחרון, אך עכשיו מנסות להציג כוחות מחודשים כדי לאסוף 3 נקודות חשובות, במאבק הלא פשוט בין המועמדות החזקות להעפיל לליגת העל.

האורדונים הגיעו להתמודדות לאחר שספגו 1:0 מבני יהודה, שניצחה לראשונה העונה. החבורה של מיכאל זנדברג עם תיקו, ניצחון והפסד עד כה מפתיחת 2025/26, כלומר 4 נקודות מתוך 9 אפשריות. המלאבסים, עם מאזן זהה ואפילו סדר תוצאות דומה, נמצאים במקום העשירי כשהרמת גנים במקום התשיעי.

נועם שוהם וחניכיו נכנעו 3:2 לפני שלושה ימים למ.ס כפר קאסם, יריבה שאת העונה שעברה סיימה בפלייאוף התחתון. הקבוצה מאם המושבות כבר הובילה ביתרון כפול, אך קיבלה מהפך מאכזב ועוד במגרש הביתי. אולי דווקא מול הביתיים באדום, שרוצים לקרוא תיגר על עליית ליגה, זה זמן טוב להתאושש.

בפעם האחרונה בה הפועל ר”ג ומכבי פ”ת נפגשו, זה נגמר ב-0:1 לכחולים. אז ב-2023, במחזור ה-20 של הלאומית, היה זה מוטי ברשצקי שהכריע. שנה אחת קודם, פתח תקווה גם רשמה 0:3 על המארחת בגביע המדינה ועוד 0:2 בליגה. הניצחון האחרון של רמת גן על הפתח תקוואים היה ביוני 2020, עם תוצאה בדמות 0:3. איך זה ייגמר הפעם?

מחצית ראשונה

שחקני הפועל ר"ג ומכבי פ"ת (ראובן שוורץ)

דקה 3: מצב ראשון לאורחת. עידו כהן ניסה בעיטה מכמעט 30 מטרים, שהלכה לא רע לפינה הקרובה של השוער, שהצליח להציל.

דקה 10: מצב גדול לרמת גנים. אדר רטנר פרץ באגף הימני, נכנס לרחבה והגיע לאחד אחד מזווית קשה. מספר 10 של האדומים ניסה לבעוט לפינה הרחוקה אך החמיץ את המסגרת.

דקה 12: רטנר שוב ניסה מהאגף הימני, כשהוא העביר בן הרגליים של המגן ובעט בעוצמה. הכדור לצערו הלך מעל למשקוף.

אדר רטנר בפעולה (ראובן שוורץ)

דקה 13: איזה קצב. סמואל אווסו הרים קרן לטובת הפתח תקוואים, הכדור הגיע לראשו של מוחמד הינדי, שפספס את המסגרת רק במעט.

דקה 25: שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:1: הנה נשבר הקרח! אווסו שוב הרים כדור לרחבה. מי שהגיע להרמה הפעם הוא עידו כהן, שלא התבלבל ונגח מקרוב פנימה.

עידו כהן כובש (ראובן שוורץ)

עידו כהן חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פ"ת חוגגים (ראובן שוורץ)

דקה 36: מכבי פ”ת לקחה את השליטה על המשחק. אווסו קיבל כדור רוחב וניסה לבעוט מזווית קשה, איתמר ישראלי הציל את קבוצתו מספיגה שנייה.

דקה 42: עוד מצב גדול לאורחת. ניב יהושע מצא את עצמו פנוי במרכז הרחבה, בעט טוב לפינה, וישראלי שוב הביא הצלה גדולה ששמרה את רמת גן בחיים לבינתיים.

דקה 45: שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:2: איזה גול יפה של פרנק ריבולייה! שחקן ההתקפה קיבל כדור עומק, מצא את עצמו לבד מול השוער והקשית מעליו באומנות.

פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פ"ת חוגגים (ראובן שוורץ)

מחצית שנייה

דקה 60: אין מצבים גדולים בחצי השני עד כה לשתי הקבוצות, כשהשליטה היא של המלאבסים.

דקה 61: שער! מכבי פ”ת עלתה ל-0:3: רק דיברתי, ואיזה מהלך קבוצתי! אביב סלם מסר בעקב לאווסו שהעביר לניב יהושע, שהמשיך בעצמו עם העקב לרגלו של ריבולייה, שסיים מקרוב גולאסו של האורחת.

פרנק ריבולייה כובש (ראובן שוורץ)

פרנק ריבולייה חוגג (ראובן שוורץ)

שחקני מכבי פ"ת בטירוף (ראובן שוורץ)

הרכב הפועל ר”ג: איתמר ישראלי, ניר ברדע, דודי טוויטו, מוחמד אדמס, עידו מזרחי, עמית מאיר, דג’אץ’ וורקו, גידי קאניוק, עומר סניור, אדר רטנר ויובל ששון.

הרכב מכבי פ”ת: מרקו וולף, מוחמד הינדי, בן והבה, אביב סלם, ניב יהושע, גיא דזנט, עידו כהן, פרנק ריבולייה, חוסה קורטז, לירן חזן וסמואל אווסו.