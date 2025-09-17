יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:50
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אברמוב: לא עצמתי עין כל הלילה אחרי ההפסד

בעלי בית"ר דיבר בהרמת הכוסית לחג והתייחס גם ל-3:2 להפועל: "זה כואב, אבל בטוח שנדע לצאת מזה. רוצה גם להודיע שנעשה סרט דוקומנטרי ראשון בישראל"

|
ברק יצחקי, ברק אברמוב ואלמוג כהן (שחר גרוס)
ברק יצחקי, ברק אברמוב ואלמוג כהן (שחר גרוס)

בית״ר ירושלים קיימה היום (רביעי) את הרמת הכוסית המסורתית לקראת חג ראש השנה במעמד ראש העיר, משה ליאון, ובהשתתפות הבעלים ברק אברמוב, המנכ״ל כפיר אדרי, הצוות המקצועי והשחקנים.

השף שמלווה את הקבוצה, אסף סבח, העמיד עמדות בשרים ושתייה ולא מעט אורחים, ספונסרים ומקורבים הגיעו להרמת הכוסית.

ברק אברמוב אמר: ״אני רוצה לדבר על מה שקרה ביום שני בבלומפילד, היה משחק שנזכור אותו לצד השלילי לעוד שנים, אבל זה חלק מהספורט. צריכים לקחת את זה לכיוון השני - לצאת מזה ואני בטוח שאלמוג (כהן) וברק (יצחקי) יידעו איך לעשות את זה.

"אני סומך על השחקנים, השנה יש ציפייה שכנראה אנחנו יצרנו אותה, יצרנו משהו אחר וחיובי עם שחקנים חיוביים טובים מאוד. לא בורחים מהציפיות, ההפסד להפועל תל אביב כואב, לא עצמתי עין כל הלילה. כבר בשבת הקרובה אני מאמין שנצא לדרך חדשה, סומך על כל שחקן ושחקן פה ונהיה העונה במקום אחר״.

ברק אברמוב (רדאד גברק אברמוב (רדאד ג'בארה)

עוד אמר אברמוב: ״האוהדים מראים אהבה למועדון ואני מודה להם על זה. אני רוצה להודיע ולבשר שבית״ר תעשה סרט דוקומנטרי ראשון בישראל, זה יתחיל בקרוב״.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון: ״רגע לפני שהעונה נכנסת לקצב, התכנסנו כדי להרים כוסית, ויחד להביט קדימה בתקווה גדולה. בית"ר ירושלים היא לא עוד קבוצת כדורגל, היא מועדון עם מסורת, עם קהל שאין שני לו - קהל שממלא את היציעים ומלווה אתכם באמונה ובאהבה אין-סופית. השנה ראינו עדות חיה לאמון הזה עם שיא מנויים של 14,500 - זהו מסר ברור עד כמה האוהדים מאמינים בדרך החדשה שנבנית כאן.

“אני מאמין גדול בבית"ר וכולי תקווה שהעונה תדהר קדימה. הדרך שנבנית כאן – המשלבת כוכבים גדולים לצד צעירים מבטיחים - היא הדרך הנכונה להצעיד את המועדון קדימה, לבנות יסודות חזקים לעתיד, ולהחזיר לבית"ר את המקום הראוי לה בצמרת הכדורגל הישראלי. אני סמוך ובטוח שככל שנתקדם, נראה את הקבוצה מתבססת בחלק העליון של הטבלה, משיגה ניצחונות, מביאה הישגים - ובעיקר מעניקה נחת לקהל האוהדים הגדול והטוב בישראל.

"זה הקהל, שכמו מילות השיר, צועד איתכם גם בתקופות הכי קשות - הגיע הזמן שיזכה לחגוג תארים נוספים. אני מרים איתכם כוסית לעונה טובה, לעונה של הצלחות, לעונה של שמחה וגאווה צהובה-שחורה בעיר ירושלים ובכל רחבי הארץ”.

