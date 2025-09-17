יום רביעי, 17.09.2025 שעה 14:22
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

מכה לריאל: משך ההיעדרות של אלכסנדר ארנולד

הבלאנקוס הודיעו שהמגן שנפצע בדקות הראשונות במשחק מול מארסיי סובל מפציעת שריר חמורה בירך שמאל, מה שיגרום לו להיעדר בין שישה לשמונה שבועות

|
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

מכה לריאל מדריד. המועדון אישר היום (רביעי) כי טרנט אלכסנדר ארנולד ייעדר בין שישה לשמונה שבועות בעקבות פציעת שריר חמורה בירך שמאל. המגן האנגלי נפצע כבר בדקה השלישית של משחק הפתיחה בליגת האלופות מול מארסיי, כאשר נאלץ לרדת מהמגרש ולהותיר את מקומו לדני קרבחאל. הפציעה, שהתרחשה ללא עומס מוקדם או עייפות נראית לעין, הפתיעה את הצוות המקצועי והמשחק נעצר לרגע בשל הטיפול המיידי שנדרש לו.

בהודעת הצוות הרפואי של הבלאנקוס נכתב כי אלכסנדר ארנולד עבר בדיקות רפואיות מקיפות, ונמצא כי הוא סובל מקרע בשריר הירך האחורי ברגל שמאל. ההערכה היא כי תהליך ההחלמה יימשך בין שישה לשמונה שבועות, מה שאומר שהמגן יחמיץ רצף משמעותי של משחקים חשובים, הן בליגה הספרדית והן בליגת האלופות. "הפציעה ממתינה להמשך מעקב", נמסר בהודעת המועדון.

עבור צ’אבי אלונסו מדובר במכה לא פשוטה, שכן אלכסנדר ארנולד הצטרף רק הקיץ ועדיין לא הספיק להיכנס לקצב ולהפגין את היכולת המוכרת מהשנים באנגליה. המאמן ייאלץ כעת להסתמך על דני קרבחאל ועל פתרונות מאולתרים נוספים כדי למלא את החסר בעמדת המגן הימני. בריאל יודעים שהיעדרות עד נובמבר עלולה לפגוע ברוטציה ולחייב התאמות טקטיות בתקופה צפופה במיוחד.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)

עבור השחקן עצמו, הפציעה מהווה אכזבה גדולה. אחרי שנשאר במדריד במהלך פגרת הנבחרות כדי לשמור על כושר ולהתכונן לפתיחת ליגת האלופות, הוא קיווה להשתמש במשחקים הקרובים כדי להוכיח את מקומו בהרכב. במקום זאת, הוא ייאלץ לעבור שיקום ממושך ולהמתין להזדמנות נוספת רק לקראת סוף הסתיו. בריאל מקווים כי החזרה שלו תהיה מלאה וללא סיבוכים, שכן הציפיות ממנו היו גבוהות מאוד מאז הגעתו.

