סופית: לאמין ימאל מחוץ לסגל מול ניוקאסל

אחרי העימות החריף וחילופי ההאשמות בין ברצלונה לנבחרת ספרד על מצבו של לאמין ימאל, פורסם היום (רביעי) הסגל למשחק החוץ מול ניוקאסל בליגת האלופות (חמישי, 22:00). מספר 10 של אלופת ספרד נשאר בחוץ באופן רשמי בגלל מצבו שהוחמר כשהיה עם הנבחרת.

הסגל של האנזי פליק כולל 22 שחקנים, כולל שלושה שוערים, וההיעדרות הבולטת בו היא זו של לאמין ימאל כמובן. הקיצוני לא היה כשיר לחלוטין כבר בפגרת הנבחרות, ולמרות טענות בארסה על כך שהתריעו בפני הצוות הרפואי של ספרד על כך, הכוכב לא שוחרר וקיבל משככי כאבים.

רק עם שובו לברצלונה התבררה התמונה האמיתית של הפציעה ולמעשה מאז לאמין ימאל מתקשה להתאמן. היה ספק גדול באשר לשיתופו מול ניוקאסל אחרי שכבר נעדר מהמשחק מול ולנסיה וכעת סופית הוא לא ישחק באנגליה.

האנזי פליק (IMAGO)

ספק אם לאמין ימאל ישחק אפילו מול חטאפה ביום ראשון ומול אוביידו או ריאל סוסיאדד בסוף החודש, ההערכה היא שהוא עשוי להישמר למפגש עם פ.ס.ז’ בתחילת אוקטובר.

ברצלונה מתעללת בוולנסיה עם שישייה מטורפת!

מי שכן חוזר לסגל של בארסה הוא פרנקי דה יונג. הקשר לא היה כשיר ונעדר מהמשחק מול ולנסיה, אבל עכשיו פליק מקבל אותו בחזרה והוא צפוי לפתוח לצד פדרי.