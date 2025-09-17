אפריפה לא העפיל לחצי הגמר בריצת 200 מטרים

בלסינג אפריפה סיים היום (רביעי) במקום הרביעי במקצה המוקדמות החמישי בריצת 200 מטרים, בו הוא סיים בזמן של 20.47 שניות, כאשר בחר להאט לפני קו הסיום והחמיץ את ההעפלה לחצי הגמר בחמש מאיות השנייה. פספוס גדול.

אפריפה סיכם את הופעתו באליפות העולם: "הרגשתי מעולה, היה לי כאב בכף הרגל אבל אני יודע שהייתי יכול בקלות להעפיל לחצי הגמר. אני אחזור הביתה לנוח ואתחיל עונה חדשה, אתכונן לאליפות אירופה לבוגרים".

עוד הוסיף על השנה שעבר: "אני שמח ומופתע שעברתי קבוצה באמצע העונה. עשיתי תוצאות טובות, אני מסתכל קדימה, יש לי את היכולות והכישרון, אעבוד קשה כמה שצריך ואעשה הכל כדי להצליח".

בלסינג אפריפה (איגוד האתלטיקה)

בלסינג אפריפה בן ה-21 הוא שיאן ישראל ושולט ללא עוררין בריצות הקצרות בארץ. לאחרונה הוכיח כי הוא האצן הטוב ביותר מבין האירופאים בני גילו בריצה הזו, לאחר שניצח באליפות אירופה עד גיל 23.

אפריפה מחזיק בשיא הלאומי בריצת 200 מטר שעומד על 19.96 שניות, אותו הוא קבע לפני כשלוש שנים כאשר הוכתר לאלוף העולם עד גיל 20. אלא שמאז עבר זמן רב.

כזכור, בשנה האחרונה בלסינג אפריפה עבר להתאמן עם נבחרת הולנד במטרה לשפר את יכולותיו מול יריבי אימון חזקים ולממש את מלוא הפוטנציאל הטמון בו.