"לא היה משהו באירופה שהרגיש עדיף על מכבי"

מכבי תל אביב המשיכה אמש (שלישי) את יכולתה הטובה ושמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושת מחזורי הפתיחה, אחרי שהשלימה את משחקה מהמחזור הראשון עם 0:4 על הפועל פתח תקווה. זה היה המשחק השני מבין שבעה של האלופה עד היציאה לפגרה הבינלאומית הבאה והמאמן, ז’רקו לאזטיץ’, החל את הרוטציות בהן הוא ישתמש הרבה העונה כאשר הפעם חמישה שחקנים נכנסו להרכב בהשוואה למשחק הקודם. אחד מאותם חמישה היה המגן השמאלי, דני גרופר.

“באנו מוכנים, ידענו מה אנחנו צריכים לעשות ובסוף ראו את זה בתוצאה גם”, סיכם גרופר את התצוגה המרשימה מול המלאבסים. “אנחנו לא מתייחסים למה שנאמר בחוץ, אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, עובדים טוב וקשה בשביל זה ובינתיים רואים את זה היטב”.

עוד אמר המגן שהציג יכולת טובה במשחק: “חזרתי למועדון הכי גדול, אני רואה את זה בכל מקום שאנחנו הולכים, במתחם אימונים, במגרשים, בקהל, כיף גדול להיות פה, התרגשות גדולה ואני שמח לעשות את הבכורה שלי בליגה. היו לי עוד הצעות, גם כאלה של להישאר באירופה, לא היה משהו שהייתי יכול להגיד שזה הרבה יותר טוב ממכבי ת”א ושמחתי לבוא לפה”.

לאזטיץ': חשוב מאוד איך קראנו את המשחק

גרופר הוסיף: “הראו לי שרוצים אותי, דיברו איתי הרבה לפני שהגעתי. אני חושב שקיבלתי את ההחלטה הנכונה ואני שמח להיות פה. זה ידוע לי שבמכבי ת”א יש תחרות על כל מקום בסגל, בטח שעל ההרכב ואני פה כדי לעבוד קשה, בשביל המועדון, ולעשות את מה שצריך. קיבלתי פידבק מהמאמן והמועדון על המאמץ שאני עושה למרות ששיחקתי קצת פחות בהתחלה ואני רוצה להמשיך לעבוד קשה ולהתאמן קשה”.