כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

אמבפה: הבאנו את רוח ליגת האלופות בברנבאו

חלוץ ריאל מדריד ניצח את מארסיי עם צמד פנדלים ואמר: "היה לילה קשה, אבל אנחנו תמיד יכולים לנצח". בספרד שיבחו: "לא ויתר, ניסה פעם אחר פעם"

קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)
קיליאן אמבפה בטירוף (IMAGO)

ליגת האלופות יצאה הערב (שלישי) לדרך, ומי שלקחה חלק בערב הפתיחה היא מלכת המפעל, ריאל מדריד, שחזרה מפיגור כדי לנצח את מארסיי 1:2 בזכות צמד פנדלים של הכוכב הצרפתי קיליאן אמבפה.

החלוץ אמר בסיום המשחק: "זה היה לילה קשה, אבל הבאנו את רוח ליגת האלופות בברנבאו. אנחנו תמיד יודעים שאנחנו יכולים לנצח. אני מרגיש נהדר. אני פשוט חושב על להיות אני עצמי, לא אחד המנהיגים. זה בא לי באופן טבעי".

הוא המשיך והתייחס לפנדל השני: "מבחינתי זה פנדל, אבל אני יכול להבין את אלה שאומרים שלא". 

שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)שחקני ריאל מדריד חוגגים עם קיליאן אמבפה (IMAGO)

בספרד אמרו על אמבפה ש"הוא מאיים באופן קבוע. הוא לא היה רחוק מיותר שערים וכמעט הפך את המשחק לבדו". בספורט הקטאלני אמרו כי "ריאל ניצחה בחסרון מספרי. משחק גדול”.

פדה ואלוורדה, קשר הקבוצה, אמר על חברו הצרפתי: "זו שמחה ענקית שהוא ממשיך להבקיע שערים, שהוא מרגיש בנוח. העבודה שלנו היא להביא לו את הכדור, לתת לו יותר הזדמנויות ולעשות דברים טוב יותר כקשרים, כדי שיהיו לו יותר הזדמנויות ממה שיש לו."

