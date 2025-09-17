לא רגוע בנתניה: האוהדים מחו בהרמת הכוסית

התקופה האחרונה היא לא רגועה עבור מכבי נתניה. זה לא רק הרעש שמלווה את העברת הבעלות, אלא גם המחאות של אוהדי הקבוצה ואם זה לא מספיק, הגיעו שלושה הפסדים משלושה משחקים בפתיחת הליגה.

אמש (שלישי), ערכה הקבוצה הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, כשעשרות אוהדים הגיעו למחות על מצב הקבוצה וכנגד היו"ר גיל לב. גם מספר שוטרים הגיעו למקום כדי לשמור על הסדר ולמנוע מהעסק להתחמם.

אלא שלב כלל לא הגיע להרמת הכוסית. מי שיצא אל האוהדים הזועמים היה המאמן יוסי אבוקסיס, שניסה להרגיע אותם וסיפר כי במועדון מנסים להתחזק עד תום החלון.

יוסי אבוקסיס (חגי מיכאלי)

כפי שפורסם ב-ONE, לי און מזרחי מבית"ר יצטרף ויחתום בקרוב, כאשר הכוונה של נתניה היא לצרף קשר זר נוסף בארבעת הימים האחרונים שנותרו ולאחר מכן לסגור את סגל הקבוצה.

עתידם של בסאם זערורה, לואי חילף וסאהר תאג'י בקבוצה בספק, כאשר לשלושה הועברו מסרים לחפש קבוצה, אך אם לא ימצאו אחת כזאת שתשביע את רצונם, הם יישארו. במועדון מנסים להגיע להסכם עזיבה לאחר חודשים רבים עם ז'אניו ביקל, כאשר מוחמד ג'טיי צפוי לקבל צ'אנס נוסף.