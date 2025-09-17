יום רביעי, 17.09.2025 שעה 01:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכבי ת"א נראית שמחה ומאוד, אבל מאוד רעבה

פודקאסט הצהובים עם אבי נמני מסכם עוד 0:4, הפעם על הפועל פ"ת: בליץ', סיסוקו, יחזקאל, דוידה, דור פרץ, מדמון וגם התחרות האדירה על ההרכב. האזינו

|
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם פרץ (רדאד ג'בארה)
שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם פרץ (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב רשמה אמש (שלישי) עוד 0:4 בליגה, הפעם על הפועל פתח תקווה, ונותרה מושלמת אחרי שלושה מחזורים. האלופה נהנתה מצמד של דור פרץ, לצד שערים של אושר דוידה ועידו שחר, ורושמת הצלחה במשחק אמצע השבוע הראשון שלה לעונה הזו כשקמפיין הליגה האירופית מעבר לפינה. 

הפודקאסט על האלופה עם אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש התכנס כדי לסכם עוד משחק מרשים של הצהובים, כאשר שוב בלטה היכולת המרשימה של כריסטיאן בליץ’, כשהפעם גם איסוף סיסוקו נראה מעולה לצידו. 

זה היה עוד משחק מרשים של דור פרץ עם צמד ובישול, דוידה היה מעולה עם שער ובישול וגם שגיב יחזקאל המשיך את הפתיחה הטובה שלו שרק מעצימה את התחרות האדירה שיש על ההרכב של הצהובים שהגיעו למשחק הזה עם חמישה שינויים ביחס להרכב מול טבריה. 

וגם: אלעד מדמון, ששוב נמצא במקומות הנכונים, אבל צריך להבין שמה שנתן לדור תורג’מן את המקום במכבי ת”א בשנתיים האחרונות זה לקחת את המצבים וההזדמנויות שהוא קיבל באופן כמעט מיידי, ודווקא אחרי פתיחה חזקה באירופה, הוא צריך למצוא מחדש את הביטחון שלו כדי להתחיל לתת גם מספרים. האזנה נעימה

