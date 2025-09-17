מכבי ת"א נראית שמחה ומאוד, אבל מאוד רעבה

מכבי תל אביב רשמה אמש (שלישי) עוד 0:4 בליגה, הפעם על הפועל פתח תקווה, ונותרה מושלמת אחרי שלושה מחזורים. האלופה נהנתה מצמד של דור פרץ, לצד שערים של אושר דוידה ועידו שחר, ורושמת הצלחה במשחק אמצע השבוע הראשון שלה לעונה הזו כשקמפיין הליגה האירופית מעבר לפינה.

הפודקאסט על האלופה עם אבי נמני, רז אמיר ואורן קדוש התכנס כדי לסכם עוד משחק מרשים של הצהובים, כאשר שוב בלטה היכולת המרשימה של כריסטיאן בליץ’, כשהפעם גם איסוף סיסוקו נראה מעולה לצידו.

זה היה עוד משחק מרשים של דור פרץ עם צמד ובישול, דוידה היה מעולה עם שער ובישול וגם שגיב יחזקאל המשיך את הפתיחה הטובה שלו שרק מעצימה את התחרות האדירה שיש על ההרכב של הצהובים שהגיעו למשחק הזה עם חמישה שינויים ביחס להרכב מול טבריה.

וגם: אלעד מדמון, ששוב נמצא במקומות הנכונים, אבל צריך להבין שמה שנתן לדור תורג’מן את המקום במכבי ת”א בשנתיים האחרונות זה לקחת את המצבים וההזדמנויות שהוא קיבל באופן כמעט מיידי, ודווקא אחרי פתיחה חזקה באירופה, הוא צריך למצוא מחדש את הביטחון שלו כדי להתחיל לתת גם מספרים. האזנה נעימה