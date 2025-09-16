ברצלונה נגד ישראל פרמייר טק בטור דה פראנס

התגובות להפגנות האנטישמיות של הפרו פלסטינים בסיום מרוץ הוואלטה במדריד, שהיו ביום ראשון האחרון, ממשיכות, כשהפעם מדובר בהצהרה מקוממת נוספת, מעיר גדולה אחרת בספרד. טור דה פראנס 2026, התחרות הגדולה ביותר לרוכבי אופניים, תוזנק בברצלונה, שם כבר מושמעות הערות.

“תוכניות עיריית ברצלונה הן שזינוק המרוץ יקרה ללא קבוצת ישראל פרמייר טק”. נרשם בתקשורת הספרדית והצרפתית. את הקריאה הזו הוביל בעבר דויד אסקודה, חבר מועצת העיר האחראי על תחום הספורט: “אנחנו רוצים שהקבוצות שמתחרות תחת דגל ישראל, בדיוק כפי שקרה עם רוסיה, יפסיקו להתחרות תחת הדגל הזה”, אמר.

עמדה זו נמשכת באותו קו שהביעה אתמול הסיעה העירונית ‘ברצלונה אן קומו’, בדבריה של מנהיגתה, ג’אנט סאנץ: “אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שקבוצתה של מדינה מבצעת רצח עם תצעד ברחובות ברצלונה. אנחנו דורשים את הרחקתה מהטור בשנה הבאה. לא הספורט ולא שום דבר אחר בחיים הם ניטרליים, אי אפשר להשתמש בספורט כדי להלבין רצח עם”.