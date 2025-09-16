״מכבי? במקומם לא הייתי ממהר לפתוח שמפניה"

הסאגה סביב אורי עזו מתקרבת לנקודת רתיחה כשמחר (רביעי), השחקן ונציגיו ייפגשו יחד עם נציגי קבוצתו הנוכחית, מכבי תל אביב, בבוררות, זאת לאחר שבשבוע שעבר התקיים דיון בין הצדדים. בראיון לתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’, עורך דינו של השחקן, שי אליאס, דיבר על המצב הנוכחי של עזו והאפשרויות העומדות בפניהם.

איך אתה רואה את החגיגות של מכבי תל אביב עקב החלטת השופטת?

“לא יודע, אני שותה שמפניה עכשיו, מעשן סיגר”.

תראו לאן מגיע השחקן, איזה טעויות הוא עושה.

“איזה שחקן ואיזה נציגיו. היה דיון בבית הדין לעבודה, והשופטת אמרה שלדעתה זה צריך לדון בבוררות. את השמפניות אני לא שותה, אבל פתחנו אותן באותו היום. יש פה סכסוך מאוד עמוק ומשבר אמון מאוד רציני, ולכן היא המליצה שמכבי תל אביב ילכו לגישור אצל שופטת בבית הדין לעבודה וגם הגיעה להסכמה במהלך הדיון שהם ישאילו את השחקן לכל קבוצה שהוא חפץ למעט ארבע קבוצות, דבר שמגביל את חופש העיסוק שלו. אחרי הדיון אני פתחתי שמפניה והם פתחו רק אתמול. לא ראיתי משהו חדש, מחר אמור להיות הליך גישור אצל המגשרת, ואם לא, אז נלך להליך בוררות”.

אורי עזו (רדאד ג'בארה)

זה כבר הרבה זמן, אי אפשר להוציא אותו בהשאלה בטווח זמן כל כך קצר?

“קודם כל אפשר, מבחינת התקנון, אם הוגשה תביעה למוסד לבוררות לפני שחלון ההעברות נסגר, אז למעשה בורר יכול לשחרר אותו בכל רגע נתון לאחר מכן. זה הופך אותו לאטרקטיבי, כיוון והוא יהיה השחקן היחיד על המדף כביכול. עדיין אפשר להשאיל אותו, יש מגעים, אך הסוכן מתעסק בזה”.

מה יהיה מחר אצל השופטת?

“עוד לא נשמעו עדויות, עוד לא נשמעו ראיות וטרם הביאו עדים. יש שבעה-שמונה עדים בתיק הזה, כולל מאמן הקבוצה, המנכ”ל ומנודים אחרים שהיו. אני לא הייתי ממהר לפתוח בקבוקי שמפניה אם הייתי בצד של מכבי תל אביב, אלא מתייחס בכובד ראש לכל מה שהולך לקרות בדרך. לגבי השופטת, אני חשבתי שתתקבל החלטה קצת יותר אמיצה”.

מחר מה הולך להיות?

“זה גישור, אז אני מניח שהשופטת תבוא מוכנה ותשמע את הטענות של הצדדים, תעבור על הראיות וכנראה תציע הצעת מגשר או פשרה. מבחינתנו על הפרק זה שחרור אורי עזו ממכבי ת”א”.

עו"ד שי אליאס (שחר גרוס)

עדיין? אתה אומר שאתם לא מוותרים על זה?

“לא. מי שקצת מכיר אותי יודע שאני לא מוותר, במיוחד אחרי דיון אחד”.