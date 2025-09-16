בא בעקבות אחיו: ג'יילן הארפר חתם במכבי חיפה

הגארד ג'יילן הארפר, אחיו הצעיר של ג'ארד הארפר מהפועל ירושלים, חתם רשמית במכבי חיפה, שחזרה הקיץ לליגה הלאומית בכדורסל, לאחר עונה בליגה הארצית. על המועמדות של הארפר לחיפה פורסם לראשונה ב-ONE.

ג’יילן הארפר (25, 1.87) שיחק בעונות 2022-2024 במכללת אובורן. בעונה שעברה לא היה חתום באף קבוצה, שהה בישראל לצד אחיו ובינואר הוצע למספר קבוצות בליגה הלאומית.

לפחות כרגע, הארפר לא צפוי לפגוש את אחיו ג’ארד באף מסגרת, אך יהיה מעניין לעקוב האם ג’יילן ישתלט על הליגה הלאומית כפי שאח שלו השתלט גם על ליגת ווינר סל וגם על היורוקאפ עם הפועל ירושלים.