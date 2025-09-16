בוועדה המקצועית גיבו את הפנדל להפועל ת"א

בוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו היום (שלישי) את המסקנות מצמד המשחקים שהתקיימו אמש, בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים בבלומפילד ובין מכבי חיפה למ.ס אשדוד באצטדיון סמי עופר.

הפועל תל אביב - בית״ר ירושלים

“בדקה ה-21 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת, לאחר התערבות של שופט המסך, בעקבות תפיסת חולצה בוטה (של גרגורי מורוזוב על פרננד מאיימבו), שמנעה משחקן הפועל ת״א אפשרות ממשית לשחק בכדור. כמו כן, נדרש היה להניף כרטיס צהוב לשחקן ההגנה”, נמסר מהאיגוד, שם גיבו את ההחלטה של השופט גל ליבוביץ’ על המגרש.

גל לייבוביץ' מצביע על האוזניה (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה - מ.ס. אשדוד

“בדקה ה-88 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת, לאחר התערבות של שופט המסך, בעקבות תפיסת חולצה בוטה, שמנעה משחקן מכבי חיפה אפשרות ממשית לשחק בכדור. שחקן ההגנה שתפס קיבל כרטיס צהוב כנדרש”, מסרו מהאיגוד לגבי המשחק בו שפטה ספיר ברמן.

“הוועדה תדרוש מהשופטים להמשיך בקו של הענשה על תפיסות בוטות, המשפיעות על יכולת השחקן לשחק בכדור ולהעניש בבעיטת עונשין וכרטיס צהוב”, הדגישו.

עוד צוין כי בדקה ה-65 נפסקה בעיטת עונשין לזכות מכבי חיפה, והוסיפו: “מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטה”. כזכור, ב-VAR ביטלו את הפנדל, אך באיגוד סבורים כי כדור העונשין לא היה צריך להיות מבוטל לאחר התערבות מערכת הווידאו.