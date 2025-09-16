יום שלישי, 16.09.2025 שעה 16:24
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

בוועדה המקצועית גיבו את הפנדל להפועל ת"א

הוועדה של איגוד השופטים תמכה בהחלטה לתת לאדומים פנדל נגד בית"ר, על אחד מהפנדלים שקיבלה חיפה: "אירוע גבולי, נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטה"

סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)
סתיו טוריאל מכניע את מיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

בוועדה המקצועית של איגוד השופטים פרסמו היום (שלישי) את המסקנות מצמד המשחקים שהתקיימו אמש, בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים בבלומפילד ובין מכבי חיפה למ.ס אשדוד באצטדיון סמי עופר.

הפועל תל אביב  - בית״ר ירושלים 

“בדקה ה-21 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת, לאחר התערבות של שופט המסך, בעקבות תפיסת חולצה בוטה (של גרגורי מורוזוב על פרננד מאיימבו), שמנעה משחקן הפועל ת״א אפשרות ממשית לשחק בכדור. כמו כן, נדרש היה להניף כרטיס צהוב לשחקן ההגנה”, נמסר מהאיגוד, שם גיבו את ההחלטה של השופט גל ליבוביץ’ על המגרש.

גל לייבוביץגל לייבוביץ' מצביע על האוזניה (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה  - מ.ס. אשדוד 

“בדקה ה-88 נפסקה בעיטת עונשין מוצדקת, לאחר התערבות של שופט המסך, בעקבות תפיסת חולצה בוטה, שמנעה משחקן מכבי חיפה אפשרות ממשית לשחק בכדור. שחקן ההגנה שתפס קיבל כרטיס צהוב כנדרש”, מסרו מהאיגוד לגבי המשחק בו שפטה ספיר ברמן.

“הוועדה תדרוש מהשופטים להמשיך בקו של הענשה על תפיסות בוטות, המשפיעות על יכולת השחקן לשחק בכדור ולהעניש בבעיטת עונשין וכרטיס צהוב”, הדגישו.

עוד צוין כי בדקה ה-65 נפסקה בעיטת עונשין לזכות מכבי חיפה, והוסיפו: “מדובר באירוע גבולי ולא באירוע ודאי וברור ולכן נדרש היה משופט המסך לתמוך בהחלטה”. כזכור, ב-VAR ביטלו את הפנדל, אך באיגוד סבורים כי כדור העונשין לא היה צריך להיות מבוטל לאחר התערבות מערכת הווידאו.

