משה סיני מרוצה: הפועל תל אביב בדרך הנכונה

הפועל תל אביב השיגה אמש את אחד מהניצחונות הכי משמחים שלה בשנים האחרונות, כשהשלימה מהפך וגברה 2:3 על בית”ר ירושלים בבלומפילד בתוספת הזמן. אגדת האדומים משה סיני התראיין היום (שלישי) לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ ושיתף בדעותיו בנוגע לקבוצה התוססת של אליניב ברדה.

איך ראית את הניצחון?

"זה מראה על אופי. אלטמן? יש לו איכויות בעיטה מרשימות, יש לו את היכולת הזו, הוא גם שחקן שלא מתרגש. החילוף של ברדה - גם אימנתי אותו ואני מכיר אותו כשחקן. הוא רציני ומשקיע, הפועל בדרך הנכונה".

רצו לשחרר את אלטמן.

"מסתבר שיש כל מיני אנשים שמסביב שרואים את זה אחרת. בסוף המנהל המקצועי והמאמן רואים את זה לטובת המועדון. אלטמן לא יכול לסחוב כל משחק 90 דקות, אבל אם יוכל להיכנס ולעשות את השינוי, הפועל תרוויח. הוא אוהב את המועדון".

עומרי אלטמן מקפיץ את הקהל (רדאד ג'בארה)

מה לגבי השער?

"החומה התפרקה בבעיטה. ככה לא בונים חומה. מי שעומד בה צריך לדעת לספוג טילים. זה עניין של הצוות המקצועי. אם שמו אנשים שיש להם חשש מבעיטות, זה עניין שלהם".

לאן הפועל הזו יכולה להגיע?

"אני לא אצא בהצהרות אחרי משחק. צריך לראות את הבסיס, יש הרבה יוקרה במשחק מול בית"ר. רואים בסיס טוב, אבל אם משחק-שניים לא ילך אתה יכול לשנות את הדעה. יש על מה להסתמך".

מה קורה בבית הנבחרות?

"פתחנו מרכזים חדשים. בשנתיים האחרונות זה התפתח בצורה מרשימה, מאז שפרדי דוד הצטרף אלינו אז העבודה השתנתה מקצה לקצה".

משה סיני (ההתאחדות לכדורגל)

נראה סוף סוף בלמים גדלים פה?

"עשיתי שינוי במערך הסקאוטינג שנלך לראות חוליות - שוערים, בלמים, קשרים והתקפה. נבנה בנק של שחקנים עם דו"חות שנראה מי מתקדם. זה חשוב להתפתחות של השחקנים ואני מאמין שבסוף נמצא את השחקנים המתאימים. גם בבוגרת יש היום 10 שחקנים שהיו באולימפית. אנחנו עובדים בצורה מאוד יסודית".

היו שחקנים שרצו טובה שיזמנו שחקנים.

"היום אין את זה. היום יש דו"חות ודיון מעמיק על השחקנים והשוואה לשחקנים אחרים. לא יודע אם לקרוא לזה קומבינות, אבל הנבחרת מעל לכל. אני לא אומר שלא נטעה, אבל זה מצמצם את זה למינימום. יש לנו ביקורת, אם ראינו שחקן מספר פעמים והוא לא עומד בקצב, הכל מצולם ומתועד, רואים את זה".