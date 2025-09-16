יום שלישי, 16.09.2025 שעה 14:16
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"בית"ר חייבת להביא שחקן למרכז המגרש"

אחרי ה-3:2 של בית"ר מול הפועל ת"א, אבי נמני ניתח את המשחק ב"שיחת היום" והתייחס גם ליכולת הלא טובה של ירדן שועה: "אין לו מצב רוח? שיישב בצד"

|
ירדן שועה מעיר את החברים שלו לקבוצה (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה מעיר את החברים שלו לקבוצה (רדאד ג'בארה)

עוד מחזור תם לו בליגת העל עם לא מעט משחקים אדירים, כשאתמול (שני) מכבי חיפה והפועל תל אביב נעלו את המחזור בענק עם 1:5 על אשדוד ו-2:3 מדהים על בית”ר ירושלים בהתאמה. בינתיים, אבי נמני עלה לדבר ולתת את הפרשנות שלו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

מה לא עבד בבית"ר ירושלים?
"סיום המשחק היה די אכזרי מבחינת בית"ר. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה והיה צריך להסתיים בתיקו. בית"ר צריכה למצוא את האיזונים הנכונים ולקחת דוגמה מקבוצות אחרות שעשו את קפיצת המדרגה בקישור. בעונה שעברה הייתה להם בעיה בהגנה והם התחזקו. לא תהיה בעיה בהגנה, אלא בחלק הקדמי שחוץ מאצילי שמתפקד, היתר לא”.

“שועה עדיין לא נכנס לעניינים וחייב להתניע. צריך סבלנות עם טבארש וצריך לידו שני שחקנים משמעותיים ואין להם את זה. ב"ש הצליחה עם ונטורה, קאנגווה ואליאל פרץ, לבית"ר אין את השלישייה הזו ועל זה צריך לשים דגש. בית"ר חייבת להביא שחקן למרכז המגרש. אם תביא קשר עוצמתי, זה יהיה משהו אחר".

שחקני בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

רואים ששועה כבוי, אין לו מצב רוח.
"למה הוא צריך להיות כבוי? הוא חתם על חוזה ומרוויח הרבה מאוד כסף".

השעו אותו, דחקו אותו החוצה.
"כשאתה לא מתנהג כמו שצריך, צריך לדעת לקבל את זה. אתה לומד את זה ולא חוזר על הטעות".

זה ששמו אותו להתאמן בחוץ הוציא אותו מהעניינים ופגע בקבוצה.
"זה לא מדויק. הוא התאמן".

הוא התאמן לחוד.
"הוא התאמן בדיוק אותו דבר. אם היה פצוע ל-10 ימים זה לא אותו דבר? לבוא ולתלות את המצב בזה זה לא נכון. שועה שחקן מצוין, אבל כרגע בתקופה לא טובה. זה לא סוף העולם. בית"ר צריכה לדעת איך להחזיר אותו לעניינים. אין לו מצב רוח? שיישב בצד. לכל הסיטואציה יש שני צדדים - צריכה להיות סינרגיה".

ירדן שועה מתלונן בפני לייבוביץ' על השריקה (רדאד ג'בארה)

מה לגבי נגיעת היד?
"בכל נושא השיפוט, לא היה פנדל במחצית הראשונה, אבל הגיע להפועל ת"א גול בנגיחה שנפסל. לא הייתה בעיה עם השיפוט. יש בעיה באופן כללי עם השיפוט, רמת השופטים עדיין לא מספיק טובה".

יש בעיה עם הקוונים.
"כן, גם עם אנשי ה-VAR. גרינפלד כן שופט טוב, השבוע לא ראה שלושה פנדלים במשחק של מכבי ת"א".

