יום שלישי, 16.09.2025 שעה 12:46
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

השיחה של אגבה וראפלוב, האם ישנה את העונה?

פודקאסט מכבי חיפה סיכם 1:5 על אשדוד: סטיוארט נראה כמו פיירו משופר, עתיד סק, מלמד, אוחנה, המאבק על האמצע, התוכנית לעוד זר והמתאזרחים. האזינו

|
פיטר אגבה (עמרי שטיין)
פיטר אגבה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הביסה 1:5 את מ.ס אשדוד במשחק אמש (שני) באצטדיון סמי עופר, ונדמה כי העונה הפערים בין הקבוצות הקטנות לגדולות רק הולכים ומתעצמים. אחרי 7 נקודות מתוך 9 אפשריות, הירוקים בדרך לסדרה של משחקים מאתגרים וטוב שהקבוצה נכנסה למומנטום חיובי לקראת ההמשך.

פודקאסט מכבי חיפה ב-ONE עם אסי ממן, גידי ליפקין ודורון בן דור סיכמו את המשחק: הזמן עושה את שלו ודייגו פלורס מתחיל להסיק מסקנות ולייצר את השינויים המתבקשים בהרכב, סטיוארט טוב יותר מיובאנוביץ׳ ונראה כמו פיירו משופר, מה מעמדו של גיא מלמד ואיך פותרים את ההוצאה הגדולה על שכרו, הטעות של עבדולאיי סק וסימן השאלה לגבי עתידו, התרומה של דולב חזיזה לקבוצה מעבר לכדורגל.

המאבק על האמצע מתחיל: המבחן של מתיאס נהואל, השיפור של איתן אזולאי הופך אותו לבאנקר בהרכב, גוני נאור נדחק החוצה, עלי מוחמד רואה רכש חדש מגיע ומגלה שיפור ביכולת, ליאור קאסה עשוי לקבל יותר דקות וגם מיכאל אוחנה עוד עשוי לקבל צ’אנס, איפה ייכנס פיטר אגבה והשיחה שעשה איתו ליאור רפאלוב כשהגיע לחיפה והאם הוא יהיה השחקן שישנה את כל העונה?

כמות השחקנים המתאזרחים והזרים החריגה בסגל כאשר במקביל ראשי המועדון דווקא רוצים לשמור על צביון ישראלי במקביל, ההחלטה לא לצרף שחקן זר נוסף לפחות עד לחודש ינואר, וגם: טעויות השיפוט והמצב לקראת הדרבי. האזנה נעימה.

