"הנוכחות של קינדה עדיין קיימת בחדר ההלבשה"

מכבי חיפה הגיעה לעונה הזו עם לא מעט סימני שאלה אחרי מינויו של דייגו פלורס למאמן, אבל זה נראה יותר טוב עם הרכש מהתקופה האחרונה. הירוקים הביסו אתמול (שני) 1:5 את מ.ס אשדוד ודובר המועדון, דודו בזק, דיבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

איך ראית את הטקס לגדי קינדה ז"ל?

"במאי איבדנו חבר ואדם מדהים שהיה השראה. חיכינו לרגע הנכון להיפרד ממנו. צריך גם להגיד תודה למנהלת ולזכיינים שהעבירו את המשחק ליום חול, שהבינו את גודל האירוע. רצינו שזה יהיה מול אשדוד. יש פה שותפות גורל שלנו ושל אשדוד שמנציחים את גדי עם הרבה כבוד. חשבנו שזה המשחק המתאים, יחד עם הקהל שעשה את התפאורה. אי אפשר שלא להתרגש, גדי יישאר צעיר לנצח. מי שזוכר אותו, לא זוכר הבעת פנים זולת חיוך".

יש לכם מלא שחקנים חדשים. איך תקשרתם להם את זה?

"הנוכחות של גדי קינדה עדיין קיימת בחדר ההלבשה. יש שחקנים שמספרים את הסיפור שלו. יש כאלה שעדיין עם הכובע שלו. לפני שבועיים נפטר משה רן ז"ל (אביו של אבי רן), הסיפור ליווה אותנו במשך שנים. גם כשזרים נכנסים לקבוצה, עדיין חיים את זה. גדי עדיין חי בחדר ההלבשה - חזיזה, מיכאל אוחנה ועומר דהן היו עם קשר טוב אליו".

שחקני מכבי חיפה מקדישים את השער לגדי קינדה (עמרי שטיין)

לקחתם את הספרה שש ואמרתם שהעונה אף אחד לא ישחק איתה.

"הספרה הזו שייכת לגדי קינדה וכל שחקן שיגיע יקבל מספר אחר. נראה מה יהיה בשנים הקרובות עם זה. לאנשים יהיה קשה ללבוש את המספר הזה. נזכור אותו תמיד בחיוך ואת ההשראה שנתן לכולם".

איך אתה רואה את פתיחת העונה שלכם?

"זו קבוצה מאוד חדשה. אם אני מכמת את זה - משהו כמו 32 שינויים, 18 עזבו ואלה שהגיעו, יש צוות מקצועי חדש. זו קבוצה שלומדת להכיר את עצמה, היא יודעת להתעלם מרעשי הרקע וסוחבת שנתיים לא פשוטות. הקבוצה צריך לבנות את עצמה מחדש ולהוכיח את עצמה. אסור להסתנוור מהניצחונות. הקבוצה בונה את עצמה לאט לאט, זה לא קורה ביום אחד ומי שמבין כדורגל יודע את זה. הייתה עבודה בקיץ, רואים את האיכות של השחקנים. רפאלוב נכנס לתפקיד ובשלושה חודשים הצליח לייצר את זה, באו שחקנים חדשים, צריך לגבש את זה. אני אופטימי וצריך לקחת את הדברים בפרופורציות. אסור להסתנוור מרעשי הרקע".

מה אתה יכול לספר על פלורס מחוץ למגרש?

"דרום אמריקאים אנשים מאוד חביבים, הוא מאוד מקצוען ושוחה בפרטים. הוא שלושה חודשים בארץ, מעורה בכל מחלקה".

דייגו פלורס (עמרי שטיין)

הוא מגיע כפר כלים ב-06:00 ויוצא אחרון, כפי שאמרו לי.

"כן. הצוות מאוד חרוץ".

איך הוא התמודד עם הביקורת שהייתה בהתחלה?

"אני מדמה את זה לבליינדייט. הקהל מגיע לאצטדיון לראות קבוצה חדשה לגמרי. אני לא יודע אם היו כל כך הרבה שינויים בתקופה כזו. גם עניין השמונה זרים משפיע".

גם אותך יאזרחו?

"יש לי דרכון אחד בלבד. אבל בעניין הביקורת - לכל אחד יש דעה. כל אחד בסוג של תהיה סוחב את השנתיים האחרונות. מסתכלים עלינו בסקרנות, בוחנים כל צעד ותוך כדי לומדים להכיר את הקבוצה. מקווה שהפסימיות תהפוך לאופטימיות, אבל שוב - שוב קבוצה חדשה לגמרי שצריכה זמן. תוצאות זה חובה במכבי חיפה".

פייר קורנו (עמרי שטיין)

מה לגבי הביקורת שאתם מאבדים את הזהות?

"הכדורגל השתנה, גם בישראל וגם באירופה. הכדורגל הפך ליותר מודרני, עשה קפיצת מדרגה. הזהות היא זהות מקצועית, יש עדיין שחקני נוער במועדון ונקווה שיעשו את הפריצה. יש הרבה שחקנים שיצאו לאירופה - אבו פאני, נטע לביא, פיינגולד וכו'. יש לשחקנים ביקוש באירופה. בסוף כל ההחלטות - מקצועיות. השחקן שהכי מזוהה עם חיפה בשנים האחרונות הוא שרי. הזהות של הקבוצה מגיעה מהשחקנים. המשחק השתנה, יש שמונה זרים, יש מתאזרחים".

אתה לא רואה את זה כמו כולם?

"יש קבוצת כדורסל (מכבי ת"א) שלקחה תארים בשנות ה-80 וה-90 ולא היו טענות. הדברים משתנים".

אם מדברים על הפועל ת"א אז היה את בר טימור ותומר גינת.

"הכדורגל משתנה, כל ההחלטות מקצועיות. נהיה גאים מאוד אם הקבוצה תגיע רחוק, הזהות תיבנה בהתאם ל-DNA. שתהיה שנה טובה והלוואי שכל החטופים יהיו איתנו".