שבר את הקרסול: גולאני ככל הנראה סיים את העונה

עירוני טבריה יצאה מהמשחק הביתי מול מכבי ת''א בשבת בשן ועין. לא רק התבוסה (1:4), אלא היא גם איבדה את דניאל גולאני להמשך העונה. גולאני, שנכנס כמחליף בדקה ה-73, סובב את הקרסול לקראת הסיום ונאלץ לשחק פצוע עד לסיום, כי טבריה סיימה את מכסת החילופים. בצילום שנערך לשחקן אובחן שבר בקרסול והמשמעות היא שהשחקן סיים כנראה את העונה.

בקבוצה מחפשים כעת מחליף לגולאני. נזכיר כי חלון ההעברות פתוח עד יום חמישי. אונדרז' באצ'ו, הסובל מקרע ברצועות הקרסול, עדיין לא מתאמן ולא ייכלל בסגל גם במשחק בשבת (20:00, אצטדיון מרים) מול מכבי נתניה. באצ'ו עוד לא שותף בליגה מתחילת העונה. מי שכן צפוי להיות כשיר ולחזור לסגל הוא דוד קלטינס, שנעדר מול מכבי ת''א עקב מתיחה בשריר התאומים.

בנושא אחר, האצטדיון החדש בעיר ממשיך להתעכב. בקבוצה מקווים כי יוכלו להתאמן בו בעוד כחודש. כרגע יש בו חיבור חשמל זמני והוגשו הטפסים לחברת החשמל עבור אישור קבוע. הקווים במגרש (מחצית המגרש , הרחבות, תיבות החמש וגבולות המגרש) סומנו בתחילת השבוע. גם תאגיד המים של העיר צריך לחבר את המים באצטדיון בתקופה הקרובה.