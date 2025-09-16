יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:51
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שבר את הקרסול: גולאני ככל הנראה סיים את העונה

חדשות לא טובות לטבריה: המגן שנפגע מול מכבי ת''א סובל מפציעה לא פשוטה, והקבוצה מחפשת מחליף. גם באצ'ו ימשיך להיעדר מול נתניה. קלטינס יחזור

|
דניאל גולאני (רועי כפיר)
דניאל גולאני (רועי כפיר)

עירוני טבריה יצאה מהמשחק הביתי מול מכבי ת''א בשבת בשן ועין. לא רק התבוסה (1:4), אלא היא גם איבדה את דניאל גולאני להמשך העונה. גולאני, שנכנס כמחליף בדקה ה-73, סובב את הקרסול לקראת הסיום ונאלץ לשחק פצוע עד לסיום, כי טבריה סיימה את מכסת החילופים. בצילום שנערך לשחקן אובחן שבר בקרסול והמשמעות היא שהשחקן סיים כנראה את העונה. 

בקבוצה מחפשים כעת מחליף לגולאני. נזכיר כי חלון ההעברות פתוח עד יום חמישי. אונדרז' באצ'ו, הסובל מקרע ברצועות הקרסול, עדיין לא מתאמן ולא ייכלל בסגל גם במשחק בשבת (20:00, אצטדיון מרים) מול מכבי נתניה. באצ'ו עוד לא שותף בליגה מתחילת העונה. מי שכן צפוי להיות כשיר ולחזור לסגל הוא דוד קלטינס, שנעדר מול מכבי ת''א עקב מתיחה בשריר התאומים. 

בנושא אחר, האצטדיון החדש בעיר ממשיך להתעכב. בקבוצה מקווים כי יוכלו להתאמן בו בעוד כחודש. כרגע יש בו חיבור חשמל זמני והוגשו הטפסים לחברת החשמל עבור אישור קבוע. הקווים במגרש (מחצית המגרש , הרחבות, תיבות החמש וגבולות המגרש) סומנו בתחילת השבוע. גם תאגיד המים של העיר צריך לחבר את המים באצטדיון בתקופה הקרובה.

