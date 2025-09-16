מערכת ONE
16/09/2025 22:00
קיליאן אמבפה (IMAGO)
ריאל מדריד לא רגילה להיות מודחת מליגת האלופות כבר ברבע הגמר כפי שקרה לה בעונה שעברה. הבלאנקוס כמובן מכוונים לזכייה בכל התארים ובשעה זו הם פותחים את ליגת האלופות במפגש ביתי עם מארסיי הצרפתית באצטדיון סנטיאגו ברנבאו.
ריאל פתחה את העונה בצורה טובה והיא הקבוצה היחידה בליגת הספרדית עם מאזן מושלם. השחקנים של צ'אבי אלונסו עם ארבעה ניצחונות ו-12 נקודות, שתיים יותר מאשר לברצלונה ולאספניול.
הקבוצה מבירת ספרד גברה על אוססונה בפתיחת הליגה ולאחר מכן ניצחה גם את אוביידו, מיורקה ובמחזור האחרון - 1:2 את ריאל סוסיאדד. שערים של קיליאן אמבפה וארדה גולר הספיקו לאלונסו כדי לנצח את הקבוצה שבה גדל ולהגיע בראש שקט לפתיחת ליגת האלופות.
פתיחת העונה של מארסיי הייתה פחות חלקה, אבל היא הגיעה לברנבאו אחרי ניצחון 0:4 על לוריין בליגה הצרפתית. אחרי ארבעה מחזורים יש למארסיי שש נקודות והיא גם גברה 2:5 על פאריס כשבתווך היה הפסד 1:0 לליון.
מחצית ראשונה
-
'26
- שוב טימותי וואה ניסה להכניע את קורטואה כשבעט כדור חד ושטוח מרחוק, אבל הפעם השוער הבלגי היה ערני והגיב בזמן
-
'23
- שער! בניגוד לכל מה שקורה במשחק, דווקא מארסיי עלתה ליתרון! מסירה לא טובה של דין האוסן אל ארדה גולר הובילה לחטיפת כדור של מייסון גרינווד, ששחרר את טימותי וואה והאחרון מקרוב פיצץ את הרשת של קורטואה כדי להעלות את קבוצתו ליתרון מפתיע
-
'21
- הלחץ הגבוה של ריאל נותן אותותיו, כששוב אמבפה הצליח להגיע למצב מסוכן עם בעיטה חזקה מזווית לא פשוטה, כשגם הפעם רולי היה במקום כדי למנוע מהכדור להיכנס לרשתו
-
'15
- גם ארדה גולר הצטרף לרשימת הבועטים כשניסה את מזלו מתוך הרחבה, אבל ההגנה הצפופה של מארסיי בלמה זאת ונתנה לרולי לקלוט את הכדור בנוחות
-
'14
- טימותי וואה הצליח לנצל את המהירות שלו כדי לברוח לדני קרבחאל, ומקצה הרחבה בעט כדור מסובב שהלך מעל שערו של טיבו קורטואה
-
'10
- הלחץ הספרדי המשיך כשקיליאן אמבפה הצליח לברוח לשומר שלו ברחבה, ובעט בעוצמה לשער, אבל רולי הגיב כשיצא לעברו והדף לקרן עם הראש
-
'6
- הבלאנקוס פתחו בטירוף, כשפרנקו מסטנטואונו הצליח לחטוף כדור לשומר שלו, להתנער ממנו ובנגיעה אחת הקדים גם את רולי אבל לרוע מזלו הבעיטה הלכה לקורה
-
'5
- הפציעה הכריעה את אלכסנדר ארנולד שהוחלף בשלב מוקדם, כשדני קרבחאל נכנס על חשבונו
-
'3
- טרנט אלכסנדר ארנולד החזיק את שריר הירך האחורי במהלך מרדף אחרי כדור, והתיישב על הדשא לקבל טיפול
-
'2
- כבר בהתקפה הראשונה קיליאן אמבפה השאיר טעם של עוד! אלברו קאררס הכניס כדור למרכז, שהגיע דווקא לשחקן מארסיי, אלא שהאחרון ביצע טעות חמורה ומסר דווקא לחלוץ הצרפתי שבמספרת פספס מעט את שערו של חרונימו רולי
-
'1
- השופט אירפן פליטו הוציא את ההתמודדות לדרך! ריאל מדריד תצליח להשיג שלוש נקודות ראשונות במסע להשבת הכתר או שמארסיי תצליח להפתיע?