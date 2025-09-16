בפשרה: ירדן כהן הוציא 148 אלף ש"ח מטמרה

לפני כארבעה חודשים פורסם ב-ONE כי ירדן כהן, הקשר בן ה-34, תובע את קבוצתו מעונת 2024/25 החולפת, מ.כ. צעירי טמרה, שהעפילה לליגה א' צפון, בסכום של למעלה מ-300 אלף שקלים. אתמול (שני) ניתן פסק דין בידי הבוררת, עו"ד אלונה בומגרטן, כשמאשר היא את הסכמת שני הצדדים בדבר הסכם פשרה שנחתם בין השחקן, למנכ"ל המועדון, מוסטפא סובח.

ב-01/09 חתמו הצדדים על הסכם הפשרה, כאשר על עונת המשחקים החולפת, 2024/25, ירדן כהן יקבל ממ.כ. צעירי טמרה סכום כולל של 93,000 אלף שקלים, סכום המורכב משלושה סעיפים: שתי משכורות, מענק עלייה ועוד פיצוי שנסגר בין הצדדים על סכום כולל של 25,000 אלף שקלים. מעבר לכך, נסגר כי ישלם לו המועדון סכום כולל של 55,000 אלף שקלים על עונת 2025/26 הנוכחית.

נכון להיום (שלישי) ירדן כהן נחשב לשחקן חופשי בשוק העברות, כשמאחוריו עבר עשיר בכדורגל הישראלי, כולל הופעות בליגת העל (מכבי נתניה) והליגה הלאומית (הפועל נוף הגליל, עירוני טבריה, הפועל ראשון לציון, מ.ס. כפר קאסם, מכבי אחי נצרת, הפועל פתח תקווה והפועל עפולה). בין השנים 2023 ל-2025 שיחק במ.ס. קריית ים ומ.כ. צעירי טמרה.