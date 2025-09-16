יום רביעי, 17.09.2025 שעה 01:06
ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

בפשרה: ירדן כהן הוציא 148 אלף ש"ח מטמרה

הושגו הבנות בין הקשר לקבוצה שהעפילה לליגה א'. הסכם הפשרה הורכב מ-3 סעיפים: 2 משכורות, מענק עלייה ופיצוי. את השחקן ייצג בתיק עו"ד אוהד כהן

|
ירדן כהן (צילום עדי דטליס)
ירדן כהן (צילום עדי דטליס)

לפני כארבעה חודשים פורסם ב-ONE כי ירדן כהן, הקשר בן ה-34, תובע את קבוצתו מעונת 2024/25 החולפת, מ.כ. צעירי טמרה, שהעפילה לליגה א' צפון, בסכום של למעלה מ-300 אלף שקלים. אתמול (שני) ניתן פסק דין בידי הבוררת, עו"ד אלונה בומגרטן, כשמאשר היא את הסכמת שני הצדדים בדבר הסכם פשרה שנחתם בין השחקן, למנכ"ל המועדון, מוסטפא סובח.

ב-01/09 חתמו הצדדים על הסכם הפשרה, כאשר על עונת המשחקים החולפת, 2024/25, ירדן כהן יקבל ממ.כ. צעירי טמרה סכום כולל של 93,000 אלף שקלים, סכום המורכב משלושה סעיפים: שתי משכורות, מענק עלייה ועוד פיצוי שנסגר בין הצדדים על סכום כולל של 25,000 אלף שקלים. מעבר לכך, נסגר כי ישלם לו המועדון סכום כולל של 55,000 אלף שקלים על עונת 2025/26 הנוכחית.

נכון להיום (שלישי) ירדן כהן נחשב לשחקן חופשי בשוק העברות, כשמאחוריו עבר עשיר בכדורגל הישראלי, כולל הופעות בליגת העל (מכבי נתניה) והליגה הלאומית (הפועל נוף הגליל, עירוני טבריה, הפועל ראשון לציון, מ.ס. כפר קאסם, מכבי אחי נצרת, הפועל פתח תקווה והפועל עפולה). בין השנים 2023 ל-2025 שיחק במ.ס. קריית ים ומ.כ. צעירי טמרה.

