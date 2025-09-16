90 דקות לחלאילי, סן ז'ילואז גברה 1:3 על פ.ס.וו

עונת 2025/26 בליגת האלופות יצאה לדרך אמש (שלישי) עם שני משחקים מוקדמים שנערכו במקביל. במוקד, אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי התארחו אצל פ.ס.וו איינדהובן ויצאו משם עם 1:3 היסטורי בבכורה שלהם בליגת האלופות. במקביל, ארסנל גברה 0:2 על אתלטיק בילבאו בחוץ.

פ.ס.וו איינדהובן – אוניון סן ז’ילואז 3:1

שתי הקבוצות הגיעו בכושר נהדר למשחק, כאשר אלופת הולנד אירחה את אלופת בלגיה. מי שיצאה עם ידה על העליונה היא האחרונה, שרשמה ניצחון בכורה בהופעה הראשונה שלה אי פעם במפעל.

זהו ניצחון מרשים של סן ז’ילואז, שכאמור בהופעה הראשונה שלה, ועוד במגרש חוץ, הבקיע שלושה שערים לרשת של ההולנדים ויצאה עם מלוא הנקודות. ענאן חליאלי שיחק 90 דקות, בהן היה מעורב בהישג המרשים של קבוצתו.

הראשון לכבוש היה דויד פרומס, שהעלה את קבוצתו ליתרון מהנקודה הלבנה. אנואר אייט אל-חאג' הכפיל את התוצאה לאחאר מבצע אישי יפה, וקווין מק אליסטר כבש את השלישי. ואן בומל צימק בדקה ה-90.

ענאן חליאלי פוגש את הכדור בראשו (IMAGO)

דקה 9, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:1: בהופעת הבכורה שלה במפעל, הקבוצה הבגלית עלתה ליתרון משער מנקודה הלבנה של דויד פרומס.

דויד פרומס חוגג שער (IMAGO)

שחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים (IMAGO)

דקה 39, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:2: מהלך אישי של אנואר אייט אל-חאג' הסתיים בבעיטה שלו מתוך הרחבה, אשר הלכה לפינה השמאלית של השער וקבעה יתרון כפול לקבוצתו.

שחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים את השני (IMAGO)

דקה 81, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:3: קווין מק אליסטר שיגר בעיטה שנכנסה לשער וקבע יתרון משולש לאלופת בלגיה.

דקה 90, שער! פ.ס.וו צימקה ל-3:1: ואן בומל קיבל את הכדור ברחבה, והצליח להכניע את השוער כדי לצמק את התוצאה.

אוניון סן ז'ילואז חוגגת ניצחון ראשון בליגת האלופות (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ארסנל 2:0

במגרש חוץ קשה בספרד, התותחנים הוכיחו פעם נוספת כי הם הגיעו במנטליות אחרת לעונה הנוכחית. חניכיו של מיקל ארטטה התקשו, אך גבריאל מרטינלי ולאנדרו טרוסארד עשו את ההבדל.

הברזילאי עלה מהספסל, וכעבור דקה כבש את הראשון. הוא קיבל את הכדור ודהר מול השוער, השחיל את הכדור לעשר וקבע יתרון. רבע שעה מאוחר יותר, מרטינלי מסר לטרוסארד, שמתוך הרחבה כבש את השער השני.

דקה 72, ארסנל עלתה ליתרון 0:1: גבריאל מרטינלי, שעלה דקה קודם לכן מהספסל, קיבל את הכדור ודהר מול השוער והשחיך אותו לשער כשהוא העלה את קבוצתו ליתרון.

דקה 87, ארסנל עלתה ליתרון 0:2: כובש השער הראשון, מרטינלי, העביר כדור לטרוסארד, שמתוך הרחבה קבע יתרון כפול לקבוצתו.