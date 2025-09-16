יום רביעי, 17.09.2025 שעה 06:38
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

90 דקות לחלאילי, סן ז'ילואז גברה 1:3 על פ.ס.וו

הישראלי השלים משחק מלא בבכורה באלופות, כאשר קבוצתו רשמה ניצחון היסטורי ומרשים על ההולנדים. 0:2 לארסנל על בילבאו משערים של מרטינלי וטרוסארד

שחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים (IMAGO)
שחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים (IMAGO)

עונת 2025/26 בליגת האלופות יצאה לדרך אמש (שלישי) עם שני משחקים מוקדמים שנערכו במקביל. במוקד, אוניון סן ז’ילואז וענאן חלאילי התארחו אצל פ.ס.וו איינדהובן ויצאו משם עם 1:3 היסטורי בבכורה שלהם בליגת האלופות. במקביל, ארסנל גברה 0:2 על אתלטיק בילבאו בחוץ.

פ.ס.וו איינדהובן – אוניון סן ז’ילואז 3:1

שתי הקבוצות הגיעו בכושר נהדר למשחק, כאשר אלופת הולנד אירחה את אלופת בלגיה. מי שיצאה עם ידה על העליונה היא האחרונה, שרשמה ניצחון בכורה בהופעה הראשונה שלה אי פעם במפעל.

זהו ניצחון מרשים של סן ז’ילואז, שכאמור בהופעה הראשונה שלה, ועוד במגרש חוץ, הבקיע שלושה שערים לרשת של ההולנדים ויצאה עם מלוא הנקודות. ענאן חליאלי שיחק 90 דקות, בהן היה מעורב בהישג המרשים של קבוצתו.

הראשון לכבוש היה דויד פרומס, שהעלה את קבוצתו ליתרון מהנקודה הלבנה.  אנואר אייט אל-חאג' הכפיל את התוצאה לאחאר מבצע אישי יפה, וקווין מק אליסטר כבש את השלישי. ואן בומל צימק בדקה ה-90.

ענאן חליאלי פוגש את הכדור בראשו (IMAGO)ענאן חליאלי פוגש את הכדור בראשו (IMAGO)

דקה 9, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:1: בהופעת הבכורה שלה במפעל, הקבוצה הבגלית עלתה ליתרון משער מנקודה הלבנה של דויד פרומס.

דויד פרומס חוגג שער (IMAGO)דויד פרומס חוגג שער (IMAGO)
שחקני אוניון סן זשחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים (IMAGO)

דקה 39, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:2: מהלך אישי של אנואר אייט אל-חאג' הסתיים בבעיטה שלו מתוך הרחבה, אשר הלכה לפינה השמאלית של השער וקבעה יתרון כפול לקבוצתו.

שחקני אוניון סן זשחקני אוניון סן ז'ילואז חוגגים את השני (IMAGO)

דקה 81, שער! אוניון סן ז’ילואז עלתה ליתרון 0:3: קווין מק אליסטר שיגר בעיטה שנכנסה לשער וקבע יתרון משולש לאלופת בלגיה.

דקה 90, שער! פ.ס.וו צימקה ל-3:1: ואן בומל קיבל את הכדור ברחבה, והצליח להכניע את השוער כדי לצמק את התוצאה.

אוניון סן זאוניון סן ז'ילואז חוגגת ניצחון ראשון בליגת האלופות (IMAGO)

אתלטיק בילבאו – ארסנל 2:0

במגרש חוץ קשה בספרד, התותחנים הוכיחו פעם נוספת כי הם הגיעו במנטליות אחרת לעונה הנוכחית. חניכיו של מיקל ארטטה התקשו, אך גבריאל מרטינלי ולאנדרו טרוסארד עשו את ההבדל.

הברזילאי עלה מהספסל, וכעבור דקה כבש את הראשון. הוא קיבל את הכדור ודהר מול השוער, השחיל את הכדור לעשר וקבע יתרון. רבע שעה מאוחר יותר, מרטינלי מסר לטרוסארד, שמתוך הרחבה כבש את השער השני.

דקה 72, ארסנל עלתה ליתרון 0:1: גבריאל מרטינלי, שעלה דקה קודם לכן מהספסל, קיבל את הכדור ודהר מול השוער והשחיך אותו לשער כשהוא העלה את קבוצתו ליתרון.

דקה 87, ארסנל עלתה ליתרון 0:2: כובש השער הראשון, מרטינלי, העביר כדור לטרוסארד, שמתוך הרחבה קבע יתרון כפול לקבוצתו.

גבריאל מרטינלי חוגג עם מרטין סובימנדי (IMAGO)גבריאל מרטינלי חוגג עם מרטין סובימנדי (IMAGO)
