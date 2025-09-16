יום חמישי, 18.09.2025 שעה 12:47
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
91-123מכבי ת"א2
71-93מכבי חיפה3
75-73הפועל ת"א4
62-43הפועל חיפה5
43-43עירוני ק"ש6
44-43בית"ר ירושלים7
45-33הפועל פ"ת8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכבי, ריאל, סולומון ויובנטוס: היחסים ב-Winner

הצהובים פייבוריטים לניצחון ב-19:30 על הפועל פ"ת עם יחס של פי 1.2. וגם: הבלאנקוס מול מארסיי, קשר ויאריאל מול טוטנהאם והביאנקונרי מול דורטמונד

|
קיליאן אמבפה, דור פרץ ומנור סולומון (IMAGO, חגי מיכאלי ו-ויאריאל)
קיליאן אמבפה, דור פרץ ומנור סולומון (IMAGO, חגי מיכאלי ו-ויאריאל)

ליגת האלופות שוב כאן ומצפה לנו ערב עם לא מעט ספורט: גם מכבי ת"א (מול הפועל פ"ת ב-19:30) על הפרק, ריאל מדריד תפגוש את מארסיי, ויאריאל ומנור סולומון מול האקסית טוטנהאם, ויובנטוס מול בורוסיה דורטמונד (22:00).

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

מכבי ת"א פייבוריטית כמובן מול הפועל פ"ת וניצחון שלה קיבל ב-Winner יחס של 1.2 לניצחון. אם המלאבסים יחוללו הפתעה גדולה עם שלוש נקודות, מי שיהמר על כך ירוויח פי 8.5 מסכום ההימור. היחס לתיקו הוא פי 6.3.

ונעבור לליגת האלופות: ריאל תארח את מארסיי וכמובן שהיא פייבוריטית מובהקת בסנטיאגו ברנבאו עם יחס של פי 1.34 לניצחון. מי שיילך על ניצחון צרפתי וזה מה שיקרה, ירוויח פי 6.4 מהסכום שיהמר עליו. היחס לתיקו הוא פי 4.9.

שחקני ריאל מדריד (La Liga)שחקני ריאל מדריד (La Liga)

סולומון יפתח את ליגת האלופות במפגש פיקנטי עם טוטנהאם, ממנה הגיע לוויאריאל בסוף חלון ההעברות. התרנגולים פייבוריטים עם יחס של פי 1.8 לניצחון בלונדון, בעוד לניצחון של הצוללת הצהובה יחס של פי 3.7. היחס לתיקו הוא פי 3.45.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת הפועל פ"ת

יובנטוס תארח את בורוסיה דורטמונד למשחק מסקרן שבו האיטלקים קיבלו יחס של פי 1.9 לניצחון. לניצחון של הגרמנים בטורינו יש יחס של פי 3.55, קצת יותר מהיחס לתיקו (3.35).

הוכן בשיתוף עם ה’ווינר’.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */