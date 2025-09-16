"לאמין ימאל אולי ייעדר עד סוף חודש ספטמבר"

לאמין ימאל לא יעמוד לרשות ברצלונה במשחק מול ניוקאסל, ובספק גם למשחקיה הקרובים בליגה, כך דווח היום (שלישי) ב’מונדו דפורטיבו’. מצבו של השחקן אינו טוב, והאנזי פליק כבר השלים עם כך שלא יוכל להשתמש בו במשחק הבכורה הקריטי בליגת האלופות. לאמין ימאל לא התאמן גם הבוקר עם חבריו לקבוצה, וביצע רק תרגילי שיקום בחדר הכושר.

“הבעיות שלו במפשעה אינן משתפרות, ולכן הוא מחוץ לסגל למשחק מול האנגלים. ימאל החמיץ גם את משחק הליגה מול ולנסיה בעקבות הפציעה שחטף במדי נבחרת ספרד, פציעה שגררה סערה גדולה בעקבות ההתבטאויות של פליק במסיבת העיתונאים בשבת האחרונה”, טענו בספרד.

בפועל, השחקן עדיין סובל מכאבים ויחמיץ משחק שני ברציפות. מספר 10 של הקטלונים עלול גם להעדר במשחקיה הקרובים מול חטאפה ואוביידו בליגה הספרדית, כשהתרחיש הכי ריאלי הוא שהוא יוכל לקבל כמה דקות נגד ריאל סוסיאדד. המטרה ברורה: כשירות של 100 אחוז נגד פאריס סן-ז’רמן ב-1/10.

האנזי פליק (IMAGO)

השאלה הגדולה היא מי יתופקד באגף הימני. רוני ברדג’י פתח בהרכב ביום ראשון האחרון, אך ספק גדול אם יהפוך לפתרון קבוע, לאחר שלא הבריק במשחק, ובמשחק כה חשוב קשה להמר עליו. לכן, המועמד הבכיר להחליף את ימאל הוא ראפיניה.

הברזילאי כבר שיחק בצד ימין במחצית השנייה מול ולנסיה, ורשם הופעה טובה עם צמד שערים. באגף שמאל צפוי לשחק מרקוס רשפורד, שמשתפר ממשחק למשחק והראה זאת גם בהתמודדות האחרונה. האנגלי מכיר היטב את היריבה ואת האווירה באצטדיון שלה. ימאל, שהיה שחקן מפתח בעונה שעברה בליגת האלופות עם חמישה שערים, ייחסר מאוד הפעם.