נחשף: אד שירן על חולצות ברצלונה בקלאסיקו

שיתוף הפעולה בין ברצלונה ל-Spotify ממשיך לייצר כותרות: הזמר הבריטי אד שירן יהיה האמן הבא שיופיע על חולצת הקבוצה בקלאסיקו מול ריאל מדריד, כך פורסם בתקשורת הספרדית. המשחק המדובר ייערך ב-26 באוקטובר (יום ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ובו תלבש בארסה את החולצה המיוחדת, הפעם עם לוגו של אחד האמנים המושמעים ביותר בעולם.

שירן מצטרף לרשימה יוקרתית של אמנים שכבר הופיעו על חולצת ברצלונה במסגרת ההסכם עם ספוטיפיי: דרייק, רוזליה, הרולינג סטונס, קארול ג'י, קולדפליי וטרוויס סקוט, האחרון שבהם בקלאסיקו הקודם. המהלך הוא חלק מאסטרטגיה שיווקית ייחודית של ספוטיפיי, שמאפשרת להחליף את הלוגו שלה בלוגו של אמן נבחר במשחקי הקלאסיקו, בשל החשיפה הגלובלית האדירה של המפגשים מול ריאל מדריד.

עד כה, ברצלונה רשמה הצלחות לצד הפסדים במשחקים עם החולצות הממותגות: ניצחונות עם רוזליה (1:2), קולדפליי (0:4) וטרוויס סקוט (3:4), הפסדים עם דרייק (3:1), הרולינג סטונס (2:1) וקארול ג'י (2:1).

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

שירן – אמן ואוהד כדורגל

אד שירן, מלבד היותו אחד האמנים המצליחים בעולם, הוא גם חובב כדורגל מושבע. בקיץ 2024 רכש 1.4% ממניות קבוצת איפסוויץ' טאון האנגלית, קבוצת ילדותו מהצ'מפיונשיפ. כבר מ-2021 הוא משמש כספונסר הראשי של חולצות הקבוצה ואף עיצב עבורה מדים מיוחדים.

שירן התייחס למהלך בהומור: "להיות אוהד איפסוויץ' זו שמחה. יש עליות ומורדות, אבל בכדורגל לומדים לחיות עם זה. אני לא חבר הנהלה ולא מצביע, רק תומך כלכלית במועדון שאני אוהב. אז אל תפנו אליי עם שאלות על שחקני רכש או טקטיקה”, אמר בחיוך.