יום שלישי, 16.09.2025 שעה 22:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

נחשף: אד שירן על חולצות ברצלונה בקלאסיקו

שיתוף הפעולה עם ספוטיפיי במשחקים נגד ריאל ימשיך עם אחד האמנים הגדולים בעולם, שחובב ספורט לא קטן. הזמרים שהיו לפניו בפנים, והמאזן עם כל אחד

|
אד שירן (IMAGO)
אד שירן (IMAGO)

שיתוף הפעולה בין ברצלונה ל-Spotify ממשיך לייצר כותרות: הזמר הבריטי אד שירן יהיה האמן הבא שיופיע על חולצת הקבוצה בקלאסיקו מול ריאל מדריד, כך פורסם בתקשורת הספרדית. המשחק המדובר ייערך ב-26 באוקטובר (יום ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) באצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ובו תלבש בארסה את החולצה המיוחדת, הפעם עם לוגו של אחד האמנים המושמעים ביותר בעולם.

שירן מצטרף לרשימה יוקרתית של אמנים שכבר הופיעו על חולצת ברצלונה במסגרת ההסכם עם ספוטיפיי: דרייק, רוזליה, הרולינג סטונס, קארול ג'י, קולדפליי וטרוויס סקוט, האחרון שבהם בקלאסיקו הקודם. המהלך הוא חלק מאסטרטגיה שיווקית ייחודית של ספוטיפיי, שמאפשרת להחליף את הלוגו שלה בלוגו של אמן נבחר במשחקי הקלאסיקו, בשל החשיפה הגלובלית האדירה של המפגשים מול ריאל מדריד.

עד כה, ברצלונה רשמה הצלחות לצד הפסדים במשחקים עם החולצות הממותגות: ניצחונות עם רוזליה (1:2), קולדפליי (0:4) וטרוויס סקוט (3:4), הפסדים עם דרייק (3:1), הרולינג סטונס (2:1) וקארול ג'י (2:1).

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

שירן – אמן ואוהד כדורגל

אד שירן, מלבד היותו אחד האמנים המצליחים בעולם, הוא גם חובב כדורגל מושבע. בקיץ 2024 רכש 1.4% ממניות קבוצת איפסוויץ' טאון האנגלית, קבוצת ילדותו מהצ'מפיונשיפ. כבר מ-2021 הוא משמש כספונסר הראשי של חולצות הקבוצה ואף עיצב עבורה מדים מיוחדים.

שירן התייחס למהלך בהומור: "להיות אוהד איפסוויץ' זו שמחה. יש עליות ומורדות, אבל בכדורגל לומדים לחיות עם זה. אני לא חבר הנהלה ולא מצביע, רק תומך כלכלית במועדון שאני אוהב. אז אל תפנו אליי עם שאלות על שחקני רכש או טקטיקה”, אמר בחיוך.

אד שירן ופיטר קראוץאד שירן ופיטר קראוץ' (רויטרס)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */