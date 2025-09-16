לא שגרתי: אריק אבידל נאלץ להכחיש את מותו

אירוע ביזארי במיוחד נרשם ברשתות החברתיות: אריק אבידל, כוכב העבר של ברצלונה ונבחרת צרפת, נאלץ להוציא הבהרה פומבית בה הוא מכחיש שמועות שקריות על מותו.

אבידל, בן 46, פרסם בעמוד האינסטגרם שלו הצהרה חריגה בעקבות פוסטים שהתפרסמו ברשת X (טוויטר לשעבר), שבהם נכתב כי הוא מת כתוצאה מסיבוכים לאחר השתלת כבד שנייה, זאת כביכול בעקבות מאבק ממושך במחלת הסרטן. אחת ההודעות אף לוותה בתמונה בשחור-לבן של שחקן העבר, מה שחיזק את התחושה שמדובר בידיעה אמיתית.

אבידל הגיב בתקיפות: "יש שמועות שלעולם לא צריכות להתקיים. אני כאן, עם המשפחה שלי, והכול בסדר. כבוד הוא ערך בסיסי. יש לי משפחה וילדים מאחוריי. כדי להיות ברור, אני חי, אני בריא, ואני מודה לכולם על התמיכה והדאגה. בואו נתמקד במה שבאמת חשוב”.

הפוסט של אריק אבידל (אינסטגרם)

כזכור, אבידל אובחן ב-2011 עם גידול בכבד ועבר השתלת כבד ב-2015. מאז הוא מנהל אורח חיים תקין וחזר גם לתחום הניהול הספורטיבי. בין השנים 2018–2020 שימש כמזכיר הטכני של ברצלונה, וכיום הוא משמש כמנהל הספורטיבי של קבוצת אל ואסל מאיחוד האמירויות.