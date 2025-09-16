יום שלישי, 16.09.2025 שעה 22:29
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
105-84אספניול3
94-64אתלטיק בילבאו4
94-64חטאפה5
73-84ויאריאל6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
19-44מיורקה19
111-24ג'ירונה20

לא שגרתי: אריק אבידל נאלץ להכחיש את מותו

כוכב ברצלונה בעבר היה צריך לפרסם פוסט הבהרה אחרי שהחלו גל שמועות שנפטר: "יש שמועות שלא צריכות להתקיים. אני חי, אני בריא, כבוד הוא ערך בסיסי"

|
אריק אבידל (IMAGO)
אריק אבידל (IMAGO)

אירוע ביזארי במיוחד נרשם ברשתות החברתיות: אריק אבידל, כוכב העבר של ברצלונה ונבחרת צרפת, נאלץ להוציא הבהרה פומבית בה הוא מכחיש שמועות שקריות על מותו.

אבידל, בן 46, פרסם בעמוד האינסטגרם שלו הצהרה חריגה בעקבות פוסטים שהתפרסמו ברשת X (טוויטר לשעבר), שבהם נכתב כי הוא מת כתוצאה מסיבוכים לאחר השתלת כבד שנייה, זאת כביכול בעקבות מאבק ממושך במחלת הסרטן. אחת ההודעות אף לוותה בתמונה בשחור-לבן של שחקן העבר, מה שחיזק את התחושה שמדובר בידיעה אמיתית.

אבידל הגיב בתקיפות: "יש שמועות שלעולם לא צריכות להתקיים. אני כאן, עם המשפחה שלי, והכול בסדר. כבוד הוא ערך בסיסי. יש לי משפחה וילדים מאחוריי. כדי להיות ברור, אני חי, אני בריא, ואני מודה לכולם על התמיכה והדאגה. בואו נתמקד במה שבאמת חשוב”.

הפוסט של אריק אבידל (אינסטגרם)הפוסט של אריק אבידל (אינסטגרם)

כזכור, אבידל אובחן ב-2011 עם גידול בכבד ועבר השתלת כבד ב-2015. מאז הוא מנהל אורח חיים תקין וחזר גם לתחום הניהול הספורטיבי. בין השנים 2018–2020 שימש כמזכיר הטכני של ברצלונה, וכיום הוא משמש כמנהל הספורטיבי של קבוצת אל ואסל מאיחוד האמירויות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */