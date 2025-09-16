יום שלישי, 16.09.2025 שעה 08:31
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

בית"ר ירושלים - מה את עשית בקיץ האחרון?

פודקאסט בית"ר מסכם יכולת מדאיגה והפסד מביך להפועל טובה יותר: הזרים לא תורמים, האכזבה מול הגדולות, ההגנה הקטסטרופה ומה עובר על שועה? האזינו

|
ירדן שועה מתלונן בפני השופט (רדאד ג'בארה)
ירדן שועה מתלונן בפני השופט (רדאד ג'בארה)

בית”ר ירושלים רשמה הפסד לא נעים בכלל בדמות 3:2 להפועל תל אביב באצטדיון בלומפילד בדקה ה-98, זאת כאשר רגע לפני תוספת הזמן הצהובים שחורים הובילו 1:2 אחרי שהפכו את התוצאה, רק כדי לראות את היריבה הופכת בצורה הכי דרמטית שיש.

פודקאסט בית״ר עם גיא בן זיו ואושרי דודאי על ההפסד המביך להפועל תל אביב, הזרים החדשים לא תורמים כלום, איזה הבדל בין קרייב לטבארש, אין לבית״ר מה להציע כרגע, קאלו לא יותר טוב ממיירון ג׳ורג׳ ואפילו יש כאלה שמתגעגעים לטוואמסי.

מה עשיתם בקיץ האחרון? איך השחקנים מגיעים כל כך רפויים למשחק כל כך חשוב לאוהדים? שנה שעברה מול הקבוצות הגדולות בית״ר נתנה הצגות, העונה מול מכבי חיפה והפועל תל אביב כבר שתי אכזבות.

מה עובר על ירדן שועה? התשובה ליכולת של הקשר אצלנו בפודקאסט. וגם - נקודת האור דור מיכה, מוזי לא הגיע לבלומפילד, מיגל סילבה ידע ימים טובים יתר, ההגנה של בית״ר קטסטרופה וככה לא בונים חומה.

ושאלה לקראת המפגש הבא מול קרית שמונה, איך בית״ר ירושלים, שיש לה את שחקני ההתקפה הכי כישרוניים בליגה, כובשת רק ארבעה שערים מתחילת העונה? בדיוק כמו קריית שמונה. האזנה נעימה.

