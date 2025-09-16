בתוספת הזמן: קומו נפרדה ב-1:1 דרמטי עם גנואה

המחזור השלישי של הליגה האיטלקית הסתיים אמש (שני) עם שני מפגשים ששניהם הסתיימו בחלוקת נקודות. בראשון, קומו נפרדה ב-1:1 עם גנואה, בעוד במפגש השני ורונה סיימה ב-0:0 עם קרמונזה.

קומו – גנואה 1:1

החבורה של ססק פברגאס עלתה ליתרון מהיר בדקה ה-13 כשהמושאל מריאל מדריד, ניקולאס פאס כבש שער נהדר עם בעיטה מרחוק. בדקה ה-89 חאקובו רמון הורחק והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקות הסיום. האורחת ניצלה זאת ועמוק בתוספת הזמן אקובאן קבע שוויון והכריע את תוצאת הסיום.

ורונה – קרמונזה 0:0

אחרי שפתחה עונה עם שני ניצחונות בשני מחזורי הפתיחה, האורחת קיוותה להמשיך במומנטום, אך נעצרה נגד המארחים שטרם ניצחו העונה. המשחק הסתיים ללא שערים ובחלוקת נקודות.