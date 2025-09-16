יום שני, 22.12.2025 שעה 04:21
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
3314-3415אינטר1
3213-2415מילאן2
3113-2215נאפולי3
3010-1716רומא4
2915-2116יובנטוס5
2513-2315בולוניה6
2412-1915קומו7
2311-1716לאציו8
2218-2016אטאלנטה9
2120-2116ססואולו10
2118-1816קרמונזה11
2127-1716אודינזה12
2026-1616טורינו13
1619-1115לצ'ה14
1523-1716קליארי15
1418-1015פארמה16
1424-1616גנואה17
1222-1315ורונה18
1122-1216פיזה19
927-1716פיורנטינה20

בתוספת הזמן: קומו נפרדה ב-1:1 דרמטי עם גנואה

החבורה של ססק פברגאס עלתה ליתרון מהיר משער נהדר של ניקולאס פאס, המושאל מריאל מדריד. רמון הורחק בדקה ה-89, אקובאן איזן רגע לפני שריקת הסיום

|
ניקו פאס (IMAGO)
ניקו פאס (IMAGO)

המחזור השלישי של הליגה האיטלקית הסתיים אמש (שני) עם שני מפגשים ששניהם הסתיימו בחלוקת נקודות. בראשון, קומו נפרדה ב-1:1 עם גנואה, בעוד במפגש השני ורונה סיימה ב-0:0 עם קרמונזה.

קומו – גנואה 1:1

החבורה של ססק פברגאס עלתה ליתרון מהיר בדקה ה-13 כשהמושאל מריאל מדריד, ניקולאס פאס כבש שער נהדר עם בעיטה מרחוק. בדקה ה-89 חאקובו רמון הורחק והשאיר את המארחת בעשרה שחקנים בדקות הסיום. האורחת ניצלה זאת ועמוק בתוספת הזמן אקובאן קבע שוויון והכריע את תוצאת הסיום.

ורונה – קרמונזה 0:0

אחרי שפתחה עונה עם שני ניצחונות בשני מחזורי הפתיחה, האורחת קיוותה להמשיך במומנטום, אך נעצרה נגד המארחים שטרם ניצחו העונה. המשחק הסתיים ללא שערים ובחלוקת נקודות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */