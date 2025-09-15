המחזור הפורה ביותר בליגת העל מאז 2004/05

מחזור מספר 3 בליגת העל לעונת 2025/26 נכנס להיסטוריה ככזה הפורה ביותר מזה שני עשורים. בסך הכול נכבשו בו 32 שערים, המספר הגבוה ביותר מאז מחזור 32 בעונת 2004/05, שגם בו הובקעו 32 שערים, בשישה משחקים בלבד.

לשם השוואה, המחזור הפורה ביותר בעונה שעברה (2024/25) עמד על 27 שערים, ואילו בעונה שלפני כן עמד השיא על 30 שערים במחזור אחד. את השער ה־32 והאחרון במחזור הנוכחי כבש עומרי אלטמן, במהלך הניצחון הדרמטי של הפועל תל אביב על בית"ר ירושלים.

תוצאות המחזור ה־3 בליגת העל:

הפועל פתח תקווה – מכבי נתניה 1:3

בני סכנין – הפועל חיפה 2:0

עירוני טבריה – מכבי תל אביב 4:1

עירוני קריית שמונה – מכבי בני ריינה 1:3

הפועל ירושלים – הפועל באר שבע 5:1

מכבי חיפה – מ.ס אשדוד 1:5

הפועל תל אביב – בית"ר ירושלים 2:3

הנתון המרשים הזה ממחיש את פתיחת העונה ההתקפית בליגה הישראלית, עם משחקים מלאי שערים, דרמות ורגעים היסטוריים שיזכרו עוד זמן רב.