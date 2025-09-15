יום שלישי, 16.09.2025 שעה 00:19
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אחרי השער השלישי: פריצת אוהדים בבלומפילד

אוהדים של הפועל תל אביב וגם כאלו של בית"ר ירושלים נכנסו למגרש לאחר הבקעת גול הניצחון של אלטמן, האבטחה החזירה את הסדר למגרש מהר וללא נפגעים

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים פורצים לדשא (רדאד ג'בארה)

ערב סוער בבלומפילד. הפועל תל אביב ניצחה הערב (שני) 2:3 את בית"ר ירושלים במשחק מרתק שהוכרע עמוק בתוך תוספת הזמן, אך רגע אחרי שריקת הסיום נרשמו מראות לא נעימים כאשר אוהדים משתי הקבוצות פרצו אל כר הדשא.

האדומים חגגו ניצחון דרמטי במיוחד, אך בזמן שהשחקנים עוד התחבקו והאוהדים ביציעים הריעו, עשרות אוהדים לא התאפקו וחצו את הגדרות. חלקם רצו לחגוג עם השחקנים, אחרים התעמתו מילולית זה עם זה. צוותי האבטחה שהיו ערוכים במקום פעלו במהירות, השתלטו על המצב והחזירו את האוהדים ליציעים תוך דקות ספורות.

למרות רגעי המתח, האירוע הסתיים ללא נפגעים משמעותיים וללא עימותים פיזיים חריגים, כשהסדר חזר לכר הדשא במהירות. במשטרה צפויים לבחון את התיעודים מהמצלמות במגרש ולהחליט אם יינקטו צעדים נגד פורעי החוק.

על המגרש עצמו, הפועל תל אביב רשמה אחד הניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות עם שער ניצחון דרמטי עמוק בתוספת הזמן, שהצית את בלומפילד והותיר את בית"ר ירושלים בהלם.

