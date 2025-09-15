יום שלישי, 16.09.2025 שעה 00:18
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ברק יצחקי: נגררנו למשחק אגרסיבי ומניפולציות

מאמן בית״ר ירושלים דיבר אחרי ההפסד הדרמטי להפועל ת״א: "היינו צריכים לשחק חכם יותר ולא לברוח אחורה אחרי ה-1:2". שועה: "מבקש סליחה מהקהל"

|
ברק יצחקי (אורן בן חקון)
ברק יצחקי (אורן בן חקון)

בית״ר ירושלים כבר הרגישה את שלוש הנקודות הערב (שני) בבלומפילד כשהובילה עוד בדקה ה-90 1:2 על הפועל תל אביב, אלא שאז ספגו הצהובים שני שערים בתוספת הזמן, גיל כהן ספג כרטיס אדום והחבורה מהבירה יצאה ללא נקודות. אם לא די בכך, ירין לוי סובל מחבלה בירך ויעבור בדיקת MRI בימים הקרובים.

בסיום, מאמן הקבוצה, ברק יצחקי, דיבר: “אני לא מסתכל רק על הדקות האחרונות אלא על כל המשחק. המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, הייתה אווירה נהדרת, אבל כדורגל גדול לא היה, בטח לא מהצד שלנו, לא יודע מה הציפיות של הפועל מעצמה, אבל לא הייתי מרוצה מהדרך ששיחקנו במחצית הראשונה והשנייה. נגררנו למשחק אגרסיבי ומניפולציות, לא רציתי שזה יהיה וחבל. ידענו להבקיע את ה-1:2, היינו צריכים לדעת לשחק יותר חכם ואמיץ ולא ישר לברוח אחורה. הזמנו אותם לתקוף אותנו וזו טעות, נפיק לקחים ונסתכל קדימה”.

על העמדה של ירדן שועה אמר: “אני שומע ספקולציות ודברים על איפה הוא צריך לשחק, היום זה פחות עבד, שיחקנו כמעט 90 דקות ב-10 שחקנים בפעם הקודמת, אבל היום זה פחות עבד. צריך להסתכל קדימה, זו לא הסיבה שבגללה הפסדנו במשחק”.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

על איך שבית”ר נראתה אמר: “מה שעשינו לא עבד, אני צריך לנתח את המשחק ולראות איפה עשינו את הדברים פחות טוב. זה לא תירוץ, לא היה משחק טוב, היינו במשחק לא טוב ונגררנו למשחק לא מסודר, אנחנו בדרך כלל לא עושים את זה, אחרי ה-1:2 שהבקענו היינו צריכים יותר להשתלט על המשחק כי הפועל רצתה להשוות ולא היינו מספיק חכמים. הזמנו אותם לרחבה וחבל. הסגל? כרגע זה הסגל שלנו, לא אמור להגיע עוד שחקן”.

קפטן בית״ר ירושלים, ירדן שועה, דיבר גם הוא בסיום: ״תחושה מאכזבת, למדנו מזה. מבקש סליחה מהקהל וממשיכים קדימה. נפלנו למניפולציות של הפועל תל אביב ולא היינו מרוכזים. הלכנו אחורה יותר מדי והיינו צריכים לשחק חכם יותר, אבל אין מה לעשות. הם דחפו, הציקו, תלונות לשופט. נגררנו לזה״.

״הפנדל של הפועל ת״א? אני לא מתערב בהחלטות שופטים שהוועדה תעשה את העבודה שלה״. על התקרית עם אלמוג כהן אמר: ״הכל בסדר, לא השלמנו כי אנחנו בסדר, ונמשיך להיות בסדר. אנחנו קבוצה ואנחנו ביחד בהכל״.

דור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד גדור מיכה מנסה לעצור את עמית למקין (רדאד ג'בארה)
