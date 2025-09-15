ברדה: רציתי שאלטמן יבעט את הכדור האחרון

המחזור השלישי של ליגת העל נמשך הערב (שני) עם המשחק המרכזי בו הפועל תל אביב אירחה באצטדיון בלומפילד את בית”ר ירושלים למשחק מותח במיוחד, בו האדומים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 2:3 מאוחר ודרמטי במיוחד, עמוק בתוך תוספת הזמן.

לאחר המשחק דיבר מאמן האדומים, אליניב ברדה: “היו תחושות מרגשות לפני המשחק וחיינו לו, לשמחתי סיימנו את זה בצורה דרמטית וחיובית עבורנו. מה עבר בראש בכדור של אלטמן? מאוד רציתי שהוא יבעט, אם אני מסתכל על המשחק היה חצי ראשון מאוזן, בחצי השני הקבוצה שלי נתנה הצגה, הגענו להמון מצבים, היה חצי שני יוצא מן הכלל שלנו”.

“מאוד נהניתי מהשחקנים שלי, גם אם היינו מפסידים. החבר’ה עבדו קשה וראויים לזה. יש פה אווירה פשוט מחשמלת, בניגוד למשחקים האחרונים שהיינו פחות טובים, הפעם מהדקה הראשונה באנו מרוכזים. אני מאוד מקווה שזה מה שנראה בהמשך, אנחנו רוצים גם להשתפר. השבוע עבדנו מאוד קשה כדי לתקן מה שהי הפחות טוב במשחקים הראשונים. מקווה שנוכל לייצר המשכיות, יש לנו משחק חוץ באשדוד בשבת, היו אמוציות ודרמה וממחר נתכונן לאשדוד”, הוסיף.

שמחה ענקית בבלומפילד מצד שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

על מצבו של עומרי אלטמן אמר: “מהיום הראשון הוא מתאמן איתנו בצורה הכי מקצועית שיש, הוא יצא איתנו למחנה האימון, עשה מחנה נהדר, הוא שולב בטוטו, אחר כך הייתה דעיכה בדקות, אבל הוא יישאר בהפועל תל אביב בגלל שאני רוצה אותו”.

אליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

גם כובש שער הניצחון בעצמו, עומרי אלטמן, דיבר לאחר הניצחון הגדול: “חד משמעית אחד הרגעים הגדולים בקריירה, התפרצות של רגש ואושר, הרבה זמן לא הרגשתי ככה”. “סתיו שאל אותי אם אפשר לקחת את הכדור, אמרתי לו שאני מרגיש טוב ושאני מרגיש שאני אתן גול, מהספסל צעקו שאני אקח את זה, והשאר היסטוריה”.

עומרי אלטמן חוגג (רדאד ג'בארה)

“לא יודע מה זה לקנות את עולמי, זו החלטה מקצועית של מאמן שאני מכבד ואני כאן לשרת את המאמן כל אימון וכל משחק, גם אם זה כרוך בלהילחם על הדקות שלי ואני שמח שאני עושה את העבודה”.

“אנחנו מכוונים גבוה, אין ספק. אצלנו בבית אנחנו לא צריכים להרגיש שהקבוצה השנייה פייבוריטית. יש פה איזו שהיא אישיות בקבוצה, שגם מול ריינה ידענו לחזור בעשרה שחקנים, גם עכשיו הפכנו בדקות האחרונות, אני שמח”.