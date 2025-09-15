יום שלישי, 16.09.2025 שעה 00:19
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ברדה: רציתי שאלטמן יבעט את הכדור האחרון

מאמן הפועל ת"א אחרי ה-2:3 הדרמטי על בית"ר: "בחצי השני הקבוצה שלי נתנה הצגה, מאוד נהניתי, אווירה מחשמלת. אלטמן ימשיך, אני רוצה אותו בקבוצה"

|
עומרי אלטמן מקפיץ את הקהל (רדאד ג'בארה)
עומרי אלטמן מקפיץ את הקהל (רדאד ג'בארה)

המחזור השלישי של ליגת העל נמשך הערב (שני) עם המשחק המרכזי בו הפועל תל אביב אירחה באצטדיון בלומפילד את בית”ר ירושלים למשחק מותח במיוחד, בו האדומים יצאו עם ידם על העליונה בזכות 2:3 מאוחר ודרמטי במיוחד, עמוק בתוך תוספת הזמן.

לאחר המשחק דיבר מאמן האדומים, אליניב ברדה: “היו תחושות מרגשות לפני המשחק וחיינו לו, לשמחתי סיימנו את זה בצורה דרמטית וחיובית עבורנו. מה עבר בראש בכדור של אלטמן? מאוד רציתי שהוא יבעט, אם אני מסתכל על המשחק היה חצי ראשון מאוזן, בחצי השני הקבוצה שלי נתנה הצגה, הגענו להמון מצבים, היה חצי שני יוצא מן הכלל שלנו”.

“מאוד נהניתי מהשחקנים שלי, גם אם היינו מפסידים. החבר’ה עבדו קשה וראויים לזה. יש פה אווירה פשוט מחשמלת, בניגוד למשחקים האחרונים שהיינו פחות טובים, הפעם מהדקה הראשונה באנו מרוכזים. אני מאוד מקווה שזה מה שנראה בהמשך, אנחנו רוצים גם להשתפר. השבוע עבדנו מאוד קשה כדי לתקן מה שהי הפחות טוב במשחקים הראשונים. מקווה שנוכל לייצר המשכיות, יש לנו משחק חוץ באשדוד בשבת, היו אמוציות ודרמה וממחר נתכונן לאשדוד”, הוסיף.

שמחה ענקית בבלומפילד מצד שחקני הפועל תל אביב (רדאד גשמחה ענקית בבלומפילד מצד שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

על מצבו של עומרי אלטמן אמר: “מהיום הראשון הוא מתאמן איתנו בצורה הכי מקצועית שיש, הוא יצא איתנו למחנה האימון, עשה מחנה נהדר, הוא שולב בטוטו, אחר כך הייתה דעיכה בדקות, אבל הוא יישאר בהפועל תל אביב בגלל שאני רוצה אותו”.

אליניב ברדה (רדאד גאליניב ברדה (רדאד ג'בארה)

גם כובש שער הניצחון בעצמו, עומרי אלטמן, דיבר לאחר הניצחון הגדול: “חד משמעית אחד הרגעים הגדולים בקריירה, התפרצות של רגש ואושר, הרבה זמן לא הרגשתי ככה”. “סתיו שאל אותי אם אפשר לקחת את הכדור, אמרתי לו שאני מרגיש טוב ושאני מרגיש שאני אתן גול, מהספסל צעקו שאני אקח את זה, והשאר היסטוריה”.

עומרי אלטמן חוגג (רדאד געומרי אלטמן חוגג (רדאד ג'בארה)

“לא יודע מה זה לקנות את עולמי, זו החלטה מקצועית של מאמן שאני מכבד ואני כאן לשרת את המאמן כל אימון וכל משחק, גם אם זה כרוך בלהילחם על הדקות שלי ואני שמח שאני עושה את העבודה”.

“אנחנו מכוונים גבוה, אין ספק. אצלנו בבית אנחנו לא צריכים להרגיש שהקבוצה השנייה פייבוריטית. יש פה איזו שהיא אישיות בקבוצה, שגם מול ריינה ידענו לחזור בעשרה שחקנים, גם עכשיו הפכנו בדקות האחרונות, אני שמח”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */