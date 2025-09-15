אבוקות הודלקו בבלומפילד וגרמו לעצירת המשחק

לא שקט בבלומפילד, טרם המשחק ועם פתיחתו, כשמלבד הקטטה שהביאה למעצרם של 11 אוהדים משתי הקבוצות – המשטרה הודיעה הערב (שני) כי היא עצרה 3 אוהדים שניסו להחדיר 6 אבוקות לתחומי האצטדיון, למשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים.

מספר דקות בתוך ההתמודדות, אוהדי שתי הקבוצות הדליקו מספר אבוקות, כשהדבר גרם גם לעצירת המשחק וחידושו אחרי כ-2 דקות. בהמשך שוב הודלקו אבוקות ביציעים ובפעם השנייה המשחק הופסק וחודש.

אוהדי בית"ר (רדאד ג'בארה)

ממשטרת ישראל נמסר: “במסגרת היערכות המשטרה הערב לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי, במשחק המתקיים באצטדיון בלומפילד, שוטרי מרחב איילון תפסו לפני זמן קצר 6 אבוקות העלולות לגרום לפגיעה בגוף ובנפש, חלק מהאבוקות נתפסו בנעליים ובמקומות מוצנעים. 3 חשודים בהחזקת האבוקות נעצרו והועברו לחקירה במשטרת מרחב איילון”.

האבוקות שנתפסו (משטרת ישראל)

“משטרת ישראל קוראת לציבור האוהדים והספורטאים – לא לאלימות, כן לספורט ישראל לא תיתן לפורעי החוק לפגוע באלפי אוהדים שמגיעים לחולל מהומות ואלימות שעלולים להוביל לפגיעה בחיי אדם. המשטרה תגלה אפס סובלנות כלפי אלימות מכל סוג שהוא ותבצע אכיפה נחושה כלפי כל מי שיפעל באלימות או ינסה לפגוע בסדר הציבורי”.