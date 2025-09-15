יום שני, 15.09.2025 שעה 21:57
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אבוקות הודלקו בבלומפילד וגרמו לעצירת המשחק

מלבד הקטטה בין שתי מחנות האוהדים, המשטרה הודיעה כי עצרה 3 אוהדים שניסו להחדיר 6 אבוקות לתחומי בלומפילד. המשחק נעצר פעמיים בשל הדלקת אבוקות

|
אבוקות ביציעי הפועל (רדאד ג'בארה)
אבוקות ביציעי הפועל (רדאד ג'בארה)

לא שקט בבלומפילד, טרם המשחק ועם פתיחתו, כשמלבד הקטטה שהביאה למעצרם של 11 אוהדים משתי הקבוצות – המשטרה הודיעה הערב (שני) כי היא עצרה 3 אוהדים שניסו להחדיר 6 אבוקות לתחומי האצטדיון, למשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים.

מספר דקות בתוך ההתמודדות, אוהדי שתי הקבוצות הדליקו מספר אבוקות, כשהדבר גרם גם לעצירת המשחק וחידושו אחרי כ-2 דקות. בהמשך שוב הודלקו אבוקות ביציעים ובפעם השנייה המשחק הופסק וחודש.

אוהדי בית"ר (רדאד גאוהדי בית"ר (רדאד ג'בארה)

ממשטרת ישראל נמסר: “במסגרת היערכות המשטרה הערב לאבטחה ושמירה על הסדר הציבורי, במשחק המתקיים באצטדיון בלומפילד, שוטרי מרחב איילון תפסו לפני זמן קצר 6 אבוקות העלולות לגרום לפגיעה בגוף ובנפש, חלק מהאבוקות נתפסו בנעליים ובמקומות מוצנעים. 3 חשודים בהחזקת האבוקות נעצרו והועברו לחקירה במשטרת מרחב איילון”.

האבוקות שנתפסו (משטרת ישראל)האבוקות שנתפסו (משטרת ישראל)

“משטרת ישראל קוראת לציבור האוהדים והספורטאים – לא לאלימות, כן לספורט ישראל לא תיתן לפורעי החוק לפגוע באלפי אוהדים שמגיעים לחולל מהומות ואלימות שעלולים להוביל לפגיעה בחיי אדם. המשטרה תגלה אפס סובלנות כלפי אלימות מכל סוג שהוא ותבצע אכיפה נחושה כלפי כל מי שיפעל באלימות או ינסה לפגוע בסדר הציבורי”.

