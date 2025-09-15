ההליך של אורי עזו עובר לבוררות בהתאחדות

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל היום (שני) את בקשתה של מכבי תל אביב אמצעות עורכי הדין עו"ד רז בן דור ממשרד מטרי מאירי, עו"ד יעל רובינשטיין ועו"ד גל מזרחי, לעכב את ההליכים בתביעה שהגיש אורי עזו, ולהעביר את הסכסוך להכרעת המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. ההחלטה ניתנה בהרכב בראשות השופטת יפית מזרחי-לוי ובהשתתפות נציגי הציבור. למעשה, ההחלטה שהתקבלה בבית הדין לענייני עבודה דוחה את התביעה של עזו על הסף ומעבירה אותה להכרעת המוסד לבוררות, שזה מה שמלכתחילה מכבי ת”א סברה שיקרה בתיק הזה.

עזו, שהיה מועמד לסגל הבוגרים בעונת 2025/26, הגיש בשבוע שעבר בקשה לסעדים זמניים, להתיר לו להתאמן בקבוצה אחרת ולהורות למכבי לחתום מיידית על טופס שחרורו. בדיון שנערך ב-10 בספטמבר הצטרפה ההתאחדות לכדורגל כצד נדרש ותמכה בעמדת מכבי שלפיה הסכסוך צריך להתברר בבוררות בהתאם לתקנונים.

טענות הצדדים

מכבי ת”א טענה כי יחסי הצדדים מוסדרים בחוק הספורט ובתקנוני ההתאחדות. עזו לא חלק על עצם קיומה של הבוררות, אך טען שזכויות חוקתיות, ובראשן חופש העיסוק, גוברות על ההסדר ההסכמי; לשיטתו, מוסד הבוררות אינו מוסמך לדון בסוגיות חוקתיות וקוגנטיות, אינו ניטרלי, ובכל מקרה אין לאכוף יחסי עבודה.

אורי עזו (שחר גרוס)

נימוקי בית הדין

בהתבסס על סעיף 5 לחוק הבוררות וההלכה הנוהגת, קבע בית הדין כי ברירת המחדל היא עיכוב ההליך והפניית הצדדים לבוררות, אלא אם מתקיים “טעם מיוחד” לסטות מכך – דבר שלא הוכח כאן. בין היתר נקבע: התביעה הוגדרה כתביעה חוזית/נזיקית (הפרת הסכם לתקופה קצובה, נזק מקצועי, התעמרות ועשיית עושר) ואינה נסמכת על זכויות קוגנטיות.

עצם קיומה של שאלה חוקתית אינו שולל בוררות; רק סוגיות עקרוניות בעלות השלכה רוחבית מצדיקות חריגה, ולא כך בענייננו. הגבלת חופש העיסוק בספורט מעוגנת בחוק הספורט ובתקנונים שנבחנו בפסיקה ונמצאו סבירים, ואינה “מילת קסם” העוקפת כל הסדר הסכמי.

טענות בדבר היעדר הסכמה מהותית לבוררות או חוסר ניטרליות של המוסד לא גובו בראיות. מעבר לבוררות קיימת לשחקן שכבת הגנה נוספת – אפשרות ערר לשופט לפי סעיף 12 לחוק הספורט אם אגודת ספורט אוסרת/מגבילה העברה.

התוצאה והמשמעויות

בית הדין הורה על עיכוב ההליכים והעברת הסכסוך לבוררות בהתאחדות. הדיון שנקבע למחר בוטל. עזו חויב בהוצאות מכבי בסך 1,500 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ש"ח. בפועל, כל עוד לא ייקבע אחרת בבוררות (או במסגרת ערר לפי חוק הספורט), עזו יידרש למצות את ההליכים במסלול הענפי-הספורטיבי טרם פנייה מחודשת לערכאות.

עורך דינו של אורי עזו שי אליאס אמר בתגובה: “אין חדש בהחלטה, היה ברור כבר בדיון שהתיק יועבר לבוררות כדי למצות את ההליכים בהתאחדות, אלמלא יוכרע בהליך הגישור בפני שופטת בית הדין לעבודה בדימוס אורנית אגסי”.