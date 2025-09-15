יום שני, 15.09.2025 שעה 20:35
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ההליך של אורי עזו עובר לבוררות בהתאחדות

שחקן מכבי ת"א חויב בהוצאות המשפט, הבקשה לעיכוב ההליכים התקבלה בבית הדין לענייני עבודה. ביום רביעי יתקיים הליך גישור בין הצדדים. כל הפרטים

|
ז'רקו לאזטיץ' ואורי עזו (רדאד ג'בארה)
ז'רקו לאזטיץ' ואורי עזו (רדאד ג'בארה)

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל היום (שני) את בקשתה של מכבי תל אביב אמצעות עורכי הדין עו"ד רז בן דור ממשרד מטרי מאירי, עו"ד יעל רובינשטיין ועו"ד גל מזרחי, לעכב את ההליכים בתביעה שהגיש אורי עזו, ולהעביר את הסכסוך להכרעת המוסד לבוררות של ההתאחדות לכדורגל. ההחלטה ניתנה בהרכב בראשות השופטת יפית מזרחי-לוי ובהשתתפות נציגי הציבור. למעשה, ההחלטה שהתקבלה בבית הדין לענייני עבודה דוחה את התביעה של עזו על הסף ומעבירה אותה להכרעת המוסד לבוררות, שזה מה שמלכתחילה מכבי ת”א סברה שיקרה בתיק הזה.

עזו, שהיה מועמד לסגל הבוגרים בעונת 2025/26, הגיש בשבוע שעבר בקשה לסעדים זמניים, להתיר לו להתאמן בקבוצה אחרת ולהורות למכבי לחתום מיידית על טופס שחרורו. בדיון שנערך ב-10 בספטמבר הצטרפה ההתאחדות לכדורגל כצד נדרש ותמכה בעמדת מכבי שלפיה הסכסוך צריך להתברר בבוררות בהתאם לתקנונים.

טענות הצדדים

מכבי ת”א טענה כי יחסי הצדדים מוסדרים בחוק הספורט ובתקנוני ההתאחדות. עזו לא חלק על עצם קיומה של הבוררות, אך טען שזכויות חוקתיות, ובראשן חופש העיסוק, גוברות על ההסדר ההסכמי; לשיטתו, מוסד הבוררות אינו מוסמך לדון בסוגיות חוקתיות וקוגנטיות, אינו ניטרלי, ובכל מקרה אין לאכוף יחסי עבודה.

אורי עזו (שחר גרוס)אורי עזו (שחר גרוס)

נימוקי בית הדין

בהתבסס על סעיף 5 לחוק הבוררות וההלכה הנוהגת, קבע בית הדין כי ברירת המחדל היא עיכוב ההליך והפניית הצדדים לבוררות, אלא אם מתקיים “טעם מיוחד” לסטות מכך – דבר שלא הוכח כאן. בין היתר נקבע: התביעה הוגדרה כתביעה חוזית/נזיקית (הפרת הסכם לתקופה קצובה, נזק מקצועי, התעמרות ועשיית עושר) ואינה נסמכת על זכויות קוגנטיות.

עצם קיומה של שאלה חוקתית אינו שולל בוררות; רק סוגיות עקרוניות בעלות השלכה רוחבית מצדיקות חריגה, ולא כך בענייננו. הגבלת חופש העיסוק בספורט מעוגנת בחוק הספורט ובתקנונים שנבחנו בפסיקה ונמצאו סבירים, ואינה “מילת קסם” העוקפת כל הסדר הסכמי.

טענות בדבר היעדר הסכמה מהותית לבוררות או חוסר ניטרליות של המוסד לא גובו בראיות. מעבר לבוררות קיימת לשחקן שכבת הגנה נוספת – אפשרות ערר לשופט לפי סעיף 12 לחוק הספורט אם אגודת ספורט אוסרת/מגבילה העברה.

התוצאה והמשמעויות

בית הדין הורה על עיכוב ההליכים והעברת הסכסוך לבוררות בהתאחדות. הדיון שנקבע למחר בוטל. עזו חויב בהוצאות מכבי בסך 1,500 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ש"ח. בפועל, כל עוד לא ייקבע אחרת בבוררות (או במסגרת ערר לפי חוק הספורט), עזו יידרש למצות את ההליכים במסלול הענפי-הספורטיבי טרם פנייה מחודשת לערכאות.

עורך דינו של אורי עזו שי אליאס אמר בתגובה: “אין חדש בהחלטה, היה ברור כבר בדיון שהתיק יועבר לבוררות כדי למצות את ההליכים בהתאחדות, אלמלא יוכרע בהליך הגישור בפני שופטת בית הדין לעבודה בדימוס אורנית אגסי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */