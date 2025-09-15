יום שני, 15.09.2025 שעה 20:34
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

11 עצורים בקטטה בין אוהדי הפועל ת"א לבית"ר

המשטרה הודיעה על מעצרם של אוהדים שהיו מעורבים בהפרות סדר וקטטה בסמוך לבלומפילד לפני המשחק בין האדומים לירושלמים: "נפעל באפס סובלנות ונחישות"

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים בהתנגשות עם המשטרה (ראובן שוורץ)

משטרת ישראל עצרה 11 חשודים שהיו מעורבים בהפרת הסדר ובקטטה בסמוך לאצטדיון בלומפילד לפני המשחק בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים. 

11 עצורים בקטטה בין אוהדי הפועל ובית"ר

כוחות גדולים של משטרה ושוטרי יס"מ הבחינו בקטטה והפרת סדר של מספר אוהדים בסמוך לאצטדיון, ותגובה מהירה של השוטרים הובילה להפסקת הקטטה ולמעצרם של 11 מעורבים בחשד להפרת הסדר ואלימות שהופנתה כלפי אחרים. כלל החשודים הועברו לתחנת משטרת יפו לחקירה.

“אנו קוראים לאוהדים להגיע וליהנות מחוויית ספורט ולהימנע מעימותים עם השוטרים. נמשיך לשמור על בטחונו של קהל האוהדים ונפעל באפס סובלנות ובנחישות כלפי מי שינהג באלימות”, נמסר מהמשטרה.

אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)אוהדי הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
אוהדי בית"ר ירושלים בהתנגשות עם המשטרה (ראובן שוורץ)אוהדי בית"ר ירושלים בהתנגשות עם המשטרה (ראובן שוורץ)
שוטרים בבלומפילד (ראובן שוורץ)שוטרים בבלומפילד (ראובן שוורץ)
