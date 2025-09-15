הדדליין שלבסקי סופיה הציבה לחיפה על פטקוב

על פי דיווחים בבולגריה, לבסקי סופיה הציבה אולטימטום למכבי חיפה בנוגע לעסקת מרין פטקוב. הירוקים הביעו עניין בקשר ההתקפי בן ה-21 ואף הגישו הצעה רשמית, אך זו נדחתה מיידית. בבולגריה טוענים כי הסכום שהוצע נחשב נמוך מדי ואינו מתקרב לדרישת המועדון, למעלה ממיליון אירו עבור השחקן. במכבי חיפה מצידם טוענים כי בשלב זה אין כוונה להחתים זר נוסף, אולם החלון בישראל נסגר ב-21 בספטמבר, מה שמפעיל עליהם לחץ להחליט עד סוף השבוע.

לבסקי העניקה לחיפאים מספר ימים לשפר את הצעתם, כשהיא מבקשת שהכול יתבהר לפני סגירת החלון ביום ראשון. יש לציין כי מדובר בשחקן מבוקש – רק הקיץ היה פטקוב על סף מעבר לרקוב הפולנית, ואחר כך ניהל מגעים גם עם מונצה מהסרייה א’, אך בשני המקרים העסקאות נפלו.

פטקוב, שגדל במחלקת הנוער של לבסקי, ביסס את מעמדו בשנתיים האחרונות כאחד השחקנים הבולטים במועדון ואף הפך לחלק קבוע מהנבחרת הלאומית של בולגריה. הוא שחקן מגוון שיכול לשחק הן כקשר התקפי והן באגפים, ונחשב לאחד הכישרונות הבולטים במדינתו.

מרין פטקוב (IMAGO)

מאז עלייתו לבוגרים כבר רשם 182 הופעות רשמיות במדי לבסקי, בהן כבש 34 שערים ובישל 13 נוספים. במדי הנבחרת הבוגרת של בולגריה הוא הופיע 18 פעמים וכבש שלושה שערים, לצד שיתוף פעולה עם שחקנים מוכרים כמו אנדריאן קרייב מהפועל תל אביב. לפי "טרנספרמרקט", שווי השוק שלו עומד על כ-3.5 מיליון אירו, הרבה מעבר להצעת הפתיחה של מכבי חיפה.

בבולגריה מעריכים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים, ואם מכבי חיפה לא תעלה את ההצעה לרף של לבסקי, העסקה תתרחק משמעותית מסיכוי להתממש.