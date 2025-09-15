יום שני, 15.09.2025 שעה 16:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

הדדליין שלבסקי סופיה הציבה לחיפה על פטקוב

בצל דחיית ההצעה של הירוקים, המועדון הבולגרי פתוח להשלים את העסקה עד יום ראשון, אך נחוש שמכבי חיפה תגדיל את ההצעה. הפרטים המלאים בפנים

|
מרין פטקוב (IMAGO)
מרין פטקוב (IMAGO)

על פי דיווחים בבולגריה, לבסקי סופיה הציבה אולטימטום למכבי חיפה בנוגע לעסקת מרין פטקוב. הירוקים הביעו עניין בקשר ההתקפי בן ה-21 ואף הגישו הצעה רשמית, אך זו נדחתה מיידית. בבולגריה טוענים כי הסכום שהוצע נחשב נמוך מדי ואינו מתקרב לדרישת המועדון, למעלה ממיליון אירו עבור השחקן. במכבי חיפה מצידם טוענים כי בשלב זה אין כוונה להחתים זר נוסף, אולם החלון בישראל נסגר ב-21 בספטמבר, מה שמפעיל עליהם לחץ להחליט עד סוף השבוע.

לבסקי העניקה לחיפאים מספר ימים לשפר את הצעתם, כשהיא מבקשת שהכול יתבהר לפני סגירת החלון ביום ראשון. יש לציין כי מדובר בשחקן מבוקש – רק הקיץ היה פטקוב על סף מעבר לרקוב הפולנית, ואחר כך ניהל מגעים גם עם מונצה מהסרייה א’, אך בשני המקרים העסקאות נפלו.

פטקוב, שגדל במחלקת הנוער של לבסקי, ביסס את מעמדו בשנתיים האחרונות כאחד השחקנים הבולטים במועדון ואף הפך לחלק קבוע מהנבחרת הלאומית של בולגריה. הוא שחקן מגוון שיכול לשחק הן כקשר התקפי והן באגפים, ונחשב לאחד הכישרונות הבולטים במדינתו.

מרין פטקוב (IMAGO)מרין פטקוב (IMAGO)

מאז עלייתו לבוגרים כבר רשם 182 הופעות רשמיות במדי לבסקי, בהן כבש 34 שערים ובישל 13 נוספים. במדי הנבחרת הבוגרת של בולגריה הוא הופיע 18 פעמים וכבש שלושה שערים, לצד שיתוף פעולה עם שחקנים מוכרים כמו אנדריאן קרייב מהפועל תל אביב. לפי "טרנספרמרקט", שווי השוק שלו עומד על כ-3.5 מיליון אירו, הרבה מעבר להצעת הפתיחה של מכבי חיפה.

בבולגריה מעריכים כי הימים הקרובים יהיו מכריעים, ואם מכבי חיפה לא תעלה את ההצעה לרף של לבסקי, העסקה תתרחק משמעותית מסיכוי להתממש.

